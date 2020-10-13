【C朗中招】C朗拿度確診！祖記股價急挫　Nike靠穩

▲ 葡萄牙足球協會已確認現效力球會祖雲達斯的知名球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在新冠肺炎測試中呈陽性

球星C朗「中招」！據葡萄牙傳媒報道，葡萄牙足球協會已確認現效力意甲球會祖雲達斯的知名球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在新冠肺炎測試中呈陽性，意味C朗拿度經已確診。受C朗拿度確診消息拖累，祖雲達斯（意大利：JUVE）股價一度急瀉5.4%，低見每股0.7288歐羅。至於C朗拿度有份代言的Nike（美：NKE），股價暫時穩定。

截至本港時間晚上10時35分，Nike股價報129.62美元，逆市微升0.1%、祖雲達斯則報0.75歐羅，挫3.4%。

現年35歲的C朗拿度，對上兩場葡萄牙的國家隊賽事均有上陣，包括上周對西班牙的友誼賽，以及周日對法國的歐洲國家聯賽。據了解，C朗拿度已經離開葡萄牙足球隊之訓練營，將缺席明日對瑞典的歐洲國家聯賽，並將返回意大利自我隔離。

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編輯：莫亦熙