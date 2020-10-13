【Tesla股價】Tesla下調Model S系列中美兩地的售價　

▲ 特斯拉調低Model S系列在中美的售價。

路透報道，美國電動車公司特斯拉Tesla（美︰TSLA）宣布下調Model S系列在中美兩地的價格。目前特斯拉官網顯示，該系列兩款車型長續航版和高性能版在美國售價均降4%，約0.3萬美元，中國售價均下調3%，約2.3萬元人民幣。特斯拉預計將於本月21日公布第三季業績，特斯拉現微挫0.77%，最新報價438.28美元。

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特斯拉旗下Model 3更是數次降價，由最早時候進入中國市場的售價36.39萬元人民幣（下同），降至最低24.99萬元，累計降10萬元。而中國版Model 3由預定售價35.58萬元，多次降價加上中國新能源汽車補貼等，售價降至27.15萬元

另外，特斯拉表示，上季交付汽車13.9萬輛，創歷史新高。惟股價下跌，因市場質疑特斯拉能否完成年底交付目標50萬輛。

路透早前報道指，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）年初致信員工，公司今年將生產超過50萬輛電動車，儘管新冠疫情爆發，但預測保持不變。意味特斯拉在第四季仍需交付18.2萬輛才能達到目標。

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編輯：陳華