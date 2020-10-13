【iPhone12】iPhone 12發布會前夕　華爾街大行表態看好

▲ Tim Cook當上蘋果行政總裁9年，年薪超過1億美元

蘋果（AAPL）新一代iPhone手機系列——iPhone 12系列快將正式登場，蘋果料於加州時間10月13日周二上午10時（即香港時間14日周三凌晨1時）舉行Apple Event，據了解iPhone 12入場費折合介乎5,062港元至10,912港元不等。事實上，在蘋果正式推出iPhone 12系列前，部分華爾街大行已表態看好新iPhone系列將利好蘋果營運。

搶先看iPhone 12共4款機型售價，可見【下一頁】

Wedbush預計，早前被壓抑的iPhone需求將釋放，帶動iPhone12產量，形容新一系列將推高消費者對iPhone產品的整體預期，並助蘋果迎來自iPhone 6系列後又一全新機遇，並進入十年一次的潛在增長黃金周期。

Wedbush重申蘋果「跑贏大市」評級，目標價150美元。

加拿大皇家銀行（RBC）則謂，蘋果預計推出的Fitness+產品，將使蘋果成為健康保健領域上「有價值的競爭對手」，並在Apple Watch、Apple TV、iPad等產品中發揮協同效應。

加拿大皇家銀行將蘋果目標價由111美元，提高至132美元。

【Tesla股價】Tesla自動駕駛技術突破 馬斯克︰下周二提供限定測試版本

【美股焦點】景順：10月五大關鍵事件 大選前或通過財政刺激方案

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】

編輯：莫亦熙