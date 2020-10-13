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【iPhone12】iPhone 12發布會前夕　華爾街大行表態看好

即市財經 21:42 2020/10/13

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Tim Cook當上蘋果行政總裁9年，年薪超過1億美元

蘋果（AAPL）新一代iPhone手機系列——iPhone 12系列快將正式登場，蘋果料於加州時間10月13日周二上午10時（即香港時間14日周三凌晨1時）舉行Apple Event，據了解iPhone 12入場費折合介乎5,062港元至10,912港元不等。事實上，在蘋果正式推出iPhone 12系列前，部分華爾街大行已表態看好新iPhone系列將利好蘋果營運。

搶先看iPhone 12共4款機型售價，可見【下一頁】

Wedbush預計，早前被壓抑的iPhone需求將釋放，帶動iPhone12產量，形容新一系列將推高消費者對iPhone產品的整體預期，並助蘋果迎來自iPhone 6系列後又一全新機遇，並進入十年一次的潛在增長黃金周期。

Wedbush重申蘋果「跑贏大市」評級，目標價150美元。

加拿大皇家銀行（RBC）則謂，蘋果預計推出的Fitness+產品，將使蘋果成為健康保健領域上「有價值的競爭對手」，並在Apple Watch、Apple TV、iPad等產品中發揮協同效應。

加拿大皇家銀行將蘋果目標價由111美元，提高至132美元。

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編輯：莫亦熙

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 12 iPhone Apple 美元 基金 港元 加利福尼亞 香港

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