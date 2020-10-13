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【美股焦點】新款iPhone即將發布　蘋果股價開市回吐

股樓投資 23:12 2020/10/13

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蘋果將於本港時間周三（14）日凌晨發布最新款iPhone 12，新手機推出前夕，公司股價大漲逾6.3%，創兩個多月來最佳表現。周二開市公司股價略為回吐，截至本港夜晚11時，暫報123.5美元，跌0.7%，年初至今股價漲近七成。

外界預期，iPhone 12系列將有4種不同尺寸，是蘋果首款支持5G網絡的手機。根據外媒，投資者推新款iPhone寄予厚望，市場料今次換機潮將帶動iPhone業務營收，有望與2014年iPhone螢幕加大、以及2017年蘋果推出iPhone Pro時媲美。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師Katy Huberty近期在報告中指，今晚的新品發布會，將是蘋果近年最重要的iPhone發表會。她預測，蘋果2021會計年度 iPhone 出貨量可達2.2億部，按年增22%。

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編輯：李勝男

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