【美國大選】紀錄片批特朗普抗疫失敗 導演：讓人民心中有數（多圖、有片）

美國大選在11月3日舉行,競逐連任的總統特朗普大病初癒,隨即重啟競選工作。一直以來,特朗普防控美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情的工作都備受批評。紐約著名導演吉伯尼 (Alex Gibney)等人,將於大選前兩周推出紀錄片《Totally Under Control》(完全受控),揭露特朗普抗疫失敗的罪證。

片長兩小時的《Totally Under Control》,出自紐約導演吉伯尼 (Alex Gibney)、監製哈蒂( Ophelia Harutyunyan)和希林格(Suzanne Hillinger)之手。他們從疫情爆發初期,便開始秘密記錄美國自錄得首宗確診以來的應對措施、醫院實況等,並將美國處理疫情的手法跟南韓作比對,因為兩地均在1月20日這天錄得首宗確診。

《衛報》報道形容,電影是一張清單,記錄美國在應對這場可以倖免的災難時,犯下什麼過錯,有什麼可以預見的危機,以及適逢總統大選年加劇政治上的爭議、分歧等。

電影批評,聯邦政府在1月至4月出現第一波疫情時,錯失防控良機,而美國總統特朗普更一再輕視病毒,強調疫情受控(Totally under control),這部紀錄片更以此命名。

片中邀請多位專家和吹哨者現身說法,披露特朗普政府抗疫工作的混亂,包括華府抗疫專家福西(Anthony Fauci)因指出華府吹捧藥物無效而遭開除的官員布萊特(Rick Bright),以及特朗普女婿庫什納麾下的肯尼迪(Max Kennedy),披露白宮處理個人保護物資短缺時缺乏經驗,如馬戲團的鬧劇(farcical circus of inexperience)。

紀錄片趕在美國大選前兩周推出,導演吉伯尼說:

「聯邦政府表現如何,人民會心中自有定奪。」(so that people could render a judgment about how the federal response had been)