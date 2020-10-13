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【美國大選】紀錄片批特朗普抗疫失敗 導演：讓人民心中有數（多圖、有片）

環球社會熱點 21:38 2020/10/13

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紐約著名導演吉伯尼 (Alex Gibney)等人，將於大選前兩周推出紀錄片《Totally Under Control》（完全受控），揭露特朗普抗疫失敗的罪證。

美國大選在11月3日舉行，競逐連任的總統特朗普大病初癒，隨即重啟競選工作。一直以來，特朗普防控美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情的工作都備受批評。紐約著名導演吉伯尼 (Alex Gibney)等人，將於大選前兩周推出紀錄片《Totally Under Control》（完全受控），揭露特朗普抗疫失敗的罪證。

片長兩小時的《Totally Under Control》，出自紐約導演吉伯尼 (Alex Gibney)、監製哈蒂（ Ophelia Harutyunyan）和希林格（Suzanne Hillinger）之手。他們從疫情爆發初期，便開始秘密記錄美國自錄得首宗確診以來的應對措施、醫院實況等，並將美國處理疫情的手法跟南韓作比對，因為兩地均在1月20日這天錄得首宗確診。

《衛報》報道形容，電影是一張清單，記錄美國在應對這場可以倖免的災難時，犯下什麼過錯，有什麼可以預見的危機，以及適逢總統大選年加劇政治上的爭議、分歧等。

【美國大選】福西拒支持特朗普 遭對方Twitter攻擊【下一頁】

【美國大選】米歇爾夥同勒邦占士 催谷提前投票【下一頁】

電影批評，聯邦政府在1月至4月出現第一波疫情時，錯失防控良機，而美國總統特朗普更一再輕視病毒，強調疫情受控（Totally under control），這部紀錄片更以此命名。

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片中邀請多位專家和吹哨者現身說法，披露特朗普政府抗疫工作的混亂，包括華府抗疫專家福西（Anthony Fauci）因指出華府吹捧藥物無效而遭開除的官員布萊特（Rick Bright），以及特朗普女婿庫什納麾下的肯尼迪（Max Kennedy），披露白宮處理個人保護物資短缺時缺乏經驗，如馬戲團的鬧劇（farcical circus of inexperience）。

紀錄片趕在美國大選前兩周推出，導演吉伯尼說：

「聯邦政府表現如何，人民會心中自有定奪。」（so that people could render a judgment about how the federal response had been）

【美國大選】強攻搖擺州 拜登赴佛羅里達 特朗普往賓夕法尼亞【下一頁】

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責任編輯：葉芷樺

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