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【美股焦點】貝萊德︰個人投資者不斷入市　美股仍有上漲空間

即市財經 21:51 2020/10/13

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貝萊德主席Larry Fink認為，美股仍有上漲空間。

美國大選臨近，市場憂慮目前於高位的美股能否延續升勢。全球最大資產理公司貝萊德（Blackrock）主席兼行政總裁Larry Fink表示，美股自3月低位大幅反彈後，可能會繼續上揚。他表示，即使當前疫情感染率可能上升的情況下，股市「相信還有更多的上漲空間」。

他表示，普通投資者仍然的投資組合仍然「不足」，在未來的幾個月甚至幾年內，他們將不得不投入愈來愈多的資金。Larry Fink認為，在美國經濟試圖擺脫由大流行引起缺口之際，聯儲局的低利率政策將維持。此外，他認為，另一輪支持經濟復甦的財政刺激方案將最終獲得批准，即使該方案直到總統選舉後的明年年初才最終實現。

疫情引起人們對未來的恐懼

Larry Fink指出，另一個可能支撐股市持續走強的因素，是更活躍的個人投資者湧入場。 他表示︰「我們看到市場上散戶參與量達到創紀錄水平」他解釋指，這不僅僅是使用零佣平台Robinhood等的日交易員，而是「總體而言，普通投資者正在投入更多的資金，這是一個很好的情況。」

他相信，疫情實際上已經引起了人們對未來的恐懼，令美國人有更高的儲蓄率，及長期而言更高的投資率。 

Fink強調，由於數百萬美國人仍然失業，因此需要採取更多的財政刺激措施來推動經濟從大流行中復甦。他支持聯儲局的放水政策，但表示相關政策有其局限性。

他解釋，貨幣政策推高了金融資產的價格，但實際上擁有所有金融資產的主要是富人，這就是為甚麼財政刺激如此重要的原因。

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編輯︰侯景成

美股 美國聯儲局 貨幣政策

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