【美國大選】福西拒支持特朗普 遭對方Twitter攻擊

美國傳染病專家福西(Anthony Fauci)日前拒絕配合共和黨總統特朗普的競選宣傳,指責對方在廣告引用他昔日訪問片段,是斷章取義。福西的表態惹來特朗普不滿,特朗普周二於Twitter發帖,批評福西的疫情預測不準確。

【美國大選】福西拒為特朗普背書 不滿遭加入競選廣告【下一頁】

2022年結婚更安心? 美國專家福西指疫情有排未完【下一頁】

特朗普在帖文寫道:

「實際上,福西投球的手遠比他的預測準確。 『沒問題,沒有口罩。』 世衛不再喜歡封城,於是出來反對。 特朗普是對的。 我們拯救了200萬條美國人的生命!!!」

(Actually, Tony's pitching arm is far more accurate than his prognostications. "No problem, no masks". WHO no longer likes Lockdowns - just came out against. Trump was right. We saved 2,000,000 USA lives!!!)