【美國大選】福西拒支持特朗普 遭對方Twitter攻擊

美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）日前拒絕配合共和黨總統特朗普的競選宣傳，指責對方在廣告引用他昔日訪問片段，是斷章取義。福西的表態惹來特朗普不滿，特朗普周二於Twitter發帖，批評福西的疫情預測不準確。

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特朗普在帖文寫道：

「實際上，福西投球的手遠比他的預測準確。 『沒問題，沒有口罩。』 世衛不再喜歡封城，於是出來反對。 特朗普是對的。 我們拯救了200萬條美國人的生命！！！」

（Actually, Tony's pitching arm is far more accurate than his prognostications. "No problem, no masks". WHO no longer likes Lockdowns - just came out against. Trump was right. We saved 2,000,000 USA lives!!!）

特朗普競選陣營上周六推出新廣告，在片尾引用了福西3月的訪問片段：「我不能夠想像，有誰人可以做得更多。」特朗普陣營企圖假借福西之口，肯定特朗普政府的抗疫工作，從而堵住民主黨對手拜登針對疫情的攻擊。

然而，福西公開表明不肯配合，拒絕對特朗普表達支持。他發聲明澄清，有關片段是未經他同意下加入競選廣告，他的評論也只是讚揚衛生官員努力抗疫。福西強調他任公職近50年生涯中，從未公開支持任何一名政治候選人。

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責任編輯：陳啟賢