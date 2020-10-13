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【全球經濟】IMF料社交距離限制持續至明年　上調今年全球GDP預測至收縮4.4%

即市財經 21:54 2020/10/13

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IMF預計在2022年或2023年，全球經濟將可恢復至疫情前水平。

國際貨幣基金組織（IMF）修訂2020年《世界經濟展望》報告，預期今年全球GDP增長收縮4.4%，較6月時預測的收縮5.2%高0.8個百分點，反映全球經濟於最近一季內表現轉好。IMF首席經濟師Gita Gopinath認為，全球經濟復甦之路是「漫長、不一致及不確定的」，預期社交距離限制在疫情下會持續至明年。

Gita Gopinath指，今年全球經濟收縮程度未及之前估計般嚴峻，主要由於發達經濟體及中國於第二季的經濟表現優於預期，同時第三季經濟復甦有加快跡象，但疫情距離消失仍有一段長時間。「全球經濟要回復至疫情前水平，仍存在一定困難。」

下調明年經濟增長預測

IMF預期，明年全球經濟改善程度有限，故調低全球經濟增長預測至5.2%，較6月估計時低0.2個百分點。

Gita Gopinath稱，部分新興市場及發展中國家的經濟前景明顯惡化，今年經濟料收縮3.3%，當中印度經濟更會收縮超過10%。發達國家方面，IMF預計，美國經濟今年料收縮4.3%，英國、法國、意大利及西班牙經濟料均收縮約10%。

 

相關文章﹕【疫後經濟】加大力度提振經濟　IMF呼籲各國增公共投資創就業

相關文章﹕【新冠疫情】IMF最新全球經濟預測　中國或成今年唯一增長的主要經濟體

 

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編輯﹕賴奕羚

經濟 疫情 GDP 國際貨幣基金組織

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