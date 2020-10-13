【碳中和】花旗：中國力爭2060年實現「碳中和」　捕捉新能源板塊受惠股

▲ 花旗指，中國承諾2060年實現「碳中和」，新能源板塊將受惠。

市場料「十四五」規劃帶來投資機遇，新能源板塊受關注。國家主席習近平上月底在聯合國承諾，中國爭取在2060年實現碳中和，即是淨碳排放減至零。花旗分析認為，中國要實現碳中和目標，意味將大幅增加新能源的使用量，並削減煤炭使用，預計新能源及相關產業發展加速，相關板塊長線看好。

花旗預測，至2060年，中國對太陽能、風能、核能和天然氣的使用量將分別激增12.3倍、7.5倍、6.3倍及2.9倍。電力行業資本支出將達至6.2萬億美元，為中國經濟增長貢獻約1%。可再生能源在一次能源結構的佔比將從15.3%，提升至42.9%，與此同時，料煤炭發電量減少73%。

花旗稱，中國為控制碳排放量，將提高對清潔能源的投資，太陽能及風能相關企業顯然是最大受惠者，看好有關股份包括信義光能 （00968） 、金風科技 （02208） 、新奧能源 （02688） ；此外，電動車製造商及相關產業也會造好，如比亞迪 （01211） 、贛鋒鋰業 （01772） 。

另外，花旗指出，中國經濟正在進行結構性轉型、產業升級，煤炭密集型行業整合步伐加快，因此看淡神華 （01088） 、中石化 （00386） 、華潤電力 （00836） 、東方電氣 （01072） 。

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編輯：陳華