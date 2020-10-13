【美國經濟】美國9月核心CPI按年升1.7% 符合預期（附過往數據）

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【碳中和】花旗：中國力爭2060年實現「碳中和」 捕捉新能源板塊受惠股
美國9月消費者物價指數（CPI）表現合符預期，CPI按年增長1.4%，8月份時為1.3%。撇除食品及能源價格變化的核心CPI按年升1.7%，與市場預期一樣，前值為1.7%。
|數據日期
|CPI按年變幅
|市場預期
|核心CPI按年變幅
|市場預期
|9月（13/10公布）
|1.4
|1.4
|1.7
|1.7
|8月
|1.3
|1.2
|1.6
|1.6
|7月
|1
|0.7
|1.2
|1.1
|6月
|0.6
|0.6
|1.2
|1.1
|5月
|0.1
|0.3
|1.4
|1.3
|4月
|0.3
|0.4
|2.1
|1.7
|3月
|1.5
|1.6
|2.4
|2.3
|2月
|2.3
|2.2
|2.3
|2.3
|1月
|2.5
|2.4
|2.3
|2.2
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編輯︰侯景成