【美國經濟】美國9月核心CPI按年升1.7% 符合預期（附過往數據）

美國9月消費者物價指數（CPI）表現合符預期，CPI按年增長1.4%，8月份時為1.3%。撇除食品及能源價格變化的核心CPI按年升1.7%，與市場預期一樣，前值為1.7%。

數據日期 CPI按年變幅 市場預期 核心CPI按年變幅 市場預期 9月（13/10公布） 1.4 1.4 1.7 1.7 8月 1.3 1.2 1.6 1.6 7月 1 0.7 1.2 1.1 6月 0.6 0.6 1.2 1.1 5月 0.1 0.3 1.4 1.3 4月 0.3 0.4 2.1 1.7 3月 1.5 1.6 2.4 2.3 2月 2.3 2.2 2.3 2.3 1月 2.5 2.4 2.3 2.2

相關文章︰【美國經濟】聯儲局會議紀要︰財政措拖不足恐拖累經濟復甦步伐

【美國經濟】鮑威爾︰財策力度不足 經濟復甦之路漫長

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/33077jz

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯︰侯景成