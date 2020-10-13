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【美國經濟】美國9月核心CPI按年升1.7% 符合預期（附過往數據）

即市財經 20:33 2020/10/13

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美國9月消費者物價指數（CPI）表現合符預期，CPI按年增長1.4%，8月份時為1.3%。撇除食品及能源價格變化的核心CPI按年升1.7%，與市場預期一樣，前值為1.7%。

數據日期 CPI按年變幅 市場預期 核心CPI按年變幅 市場預期
9月（13/10公布） 1.4 1.4 1.7 1.7
8月 1.3 1.2 1.6 1.6
7月 1 0.7 1.2 1.1
6月 0.6 0.6 1.2 1.1
5月 0.1 0.3 1.4 1.3
4月 0.3 0.4 2.1 1.7
3月 1.5 1.6 2.4 2.3
2月 2.3 2.2 2.3 2.3
1月 2.5 2.4 2.3 2.2

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編輯︰侯景成

經濟 美國 CPI

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