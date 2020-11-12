【美國經濟】美國10月CPI按年增長1.2%　低過預期（附過往數據）

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【美國經濟】美國上周首申失業救濟人數70.9萬 好過預期 一文看清美國首申領失業救濟人數
美國10月消費者物價指數（CPI）按年上升1.2%，不及預期的升幅1.3%，9月份時增幅為1.4%。撇除食品及能源價格變化的核心CPI按年升1.6%，市場預期為1.7%。
|數據日期
|CPI按年變幅
|市場預期
|核心CPI按年變幅
|市場預期
|10月（11月12日公布）
|1.2
|1.3
|1.6
|1.7
|9月
|1.4
|1.4
|1.7
|1.7
|8月
|1.3
|1.2
|1.6
|1.6
|7月
|1
|0.7
|1.2
|1.1
|6月
|0.6
|0.6
|1.2
|1.1
|5月
|0.1
|0.3
|1.4
|1.3
|4月
|0.3
|0.4
|2.1
|1.7
|3月
|1.5
|1.6
|2.4
|2.3
|2月
|2.3
|2.2
|2.3
|2.3
|1月
|2.5
|2.4
|2.3
|2.2
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編輯︰侯景成