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【柏傲莊價單】大圍站柏傲莊加價再推　一房最平721萬　銷情暢旺？

股樓投資 21:00 2020/10/13

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新世界（00017）旗下大圍站上蓋項目「柏傲莊」速成市場焦點，早前周末更要排隊8小時，才能睇樓。眼見認購反應熱烈，發展商加推「柏傲莊I」2號價單，涉及211伙，實用面積350至835平方呎，以最高20%折扣計，折實價由721萬元起，至最貴2,033.8萬元，實用呎價則約17,149至24,503元。

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新世界同時公布「柏傲莊」首輪銷售安排，將於周四（15日）下午3點截止登記，周五（16日）公開抽籤結果，並於周六、日（17至18日）分批發售391個單位：A1組及A2組於周六（17日）發售；B組於（18日）發售。

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值得留意的是，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢多番強調，對項目銷情有信心，皆因柏傲莊挾屯馬綫通車及東鐵綫雙綫優勢，而且設有大型商場。有代理透露，除了市民關注柏傲莊，其他發展商也留意該盤鋪情，看看市道是否真的好轉，再調整推盤及定價策略。

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撰文 : 黄卓賢

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