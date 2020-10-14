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【iPhone 12】 iPhone12勢掀換機潮 6大蘋果概念股逐個捉

股樓投資 11:03 2020/10/14

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全球果粉引頸以待iPhone 12落實推出今次型號中除作出全新的邊框設計，採用雙鏡頭，並新增包括無線充電器、手機殼與皮革卡套等配件。由於定價合理，iPhone 12已被券商看好，將成為全球近6年最受歡迎的智能手機。

【美股焦點】新款iPhone即將發布　蘋果股價開市回吐  詳情請看[下一頁]

【港交所388】股票衍生產品交投呈放緩 高盛籲Sell港交所  詳情請看 [下一頁]

大摩亦估計蘋果2021會計年度 iPhone 出貨量可達2.2億部，按年增22%。相信iPhone 12能成功掀起手機更換潮下一眾位於蘋果產業鏈的手機設備股憧憬定單向升，準備迎接另一個盈利周期。以中長期計，以下6隻具備iPhone概念的手機設備股，值博率不小。

6大iPhone概念股:

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撰文 : 李尚毅

iPhone 12 經濟

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