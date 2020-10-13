  • 24°C
香港時間 : 20201013日 (二) 20:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla股價】Tesla自動駕駛技術突破 馬斯克︰下周二提供限定測試版本

即市財經 20:20 2020/10/13

分享：

Tesla在自動駕駛技術上出現突破。

 

美國電動車公司特斯拉Tesla（美︰TSLA）在電動車技術及自動駕駛上一直領先同行。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，將於下周二（20日）會向小部分限定的專家提供「完全自動駕駛Full Self-Driving （FSD）」的測試版本。換言之，Tesla在自動駕駛技術上料有新的突破。

Tesla股價於盤前升0.6%，報445.1美元。Alphabet旗下的自動駕駛公司Waymo於上宣布，該公司在美國鳳凰城郊區向公眾開放完全自動駕駛招車服務。馬斯克在社交媒體上對Waymo公開表示讚賞，同時稱Waymo的自動駕駛是一種「高度專業化」的技術。

不過，馬斯克亦指出，Tesla的全自動駕駛將是一種可廣泛使用的通用技術。據稱，Waymo的全自動駕駛必須要擁有極高解像度的地圖系統支持才能實現，並且該地圖必須無時無刻保持更新。而馬斯克表示，Tesla的自動駕駛系統甚至可以在系統沒有記錄的環境中行駛。

相關文章︰【電動車】全球最受歡迎電動車　Tesla三款車佔位列前五　 Model 3居首　

【美股焦點】德美利證券：客戶上月買貨　掃台積電、Square、Tesla、蘋果、亞馬遜、埃克森美孚

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/33077jz

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

 

 

 

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 馬斯克 鳳凰城 編輯 Tesla Alphabet

上一篇文章

【美股期貨】摩通上季業績勝預期　蘋果出新機前夕納期逆市升逾1%（不斷更新）

下一篇文章

【納指巨鯨？】軟銀：百億美元股票不能撼動納指　「我們連海豚也算不上，別說巨鯨了」　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【浪卡消息】天文台：三號強風信號會維持一段時間　恒指夜期暫停（附港股交易安排）
【浪卡消息】天文台：三號強風信號會維持一段時間　恒指夜期暫停（附港股交易安排）
【中芯股價】中芯國際飈逾一成　N+1晶片流片測試獲通過
【中芯股價】中芯國際飈逾一成　N+1晶片流片測試獲通過
【素食新餐肉】麥當勞與Green Monday合推厚切新餐肉早晨套餐　10月13日起發售
【素食新餐肉】麥當勞與Green Monday合推厚切新餐肉早晨套餐　10月13日起發售
【iPhone稀土】向蘋果供應稀土的盛和資源　大股東原來是......
【iPhone稀土】向蘋果供應稀土的盛和資源　大股東原來是......
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？
百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？