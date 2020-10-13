【Tesla股價】Tesla自動駕駛技術突破 馬斯克︰下周二提供限定測試版本

▲ Tesla在自動駕駛技術上出現突破。

美國電動車公司特斯拉Tesla（美︰TSLA）在電動車技術及自動駕駛上一直領先同行。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，將於下周二（20日）會向小部分限定的專家提供「完全自動駕駛Full Self-Driving （FSD）」的測試版本。換言之，Tesla在自動駕駛技術上料有新的突破。

Tesla股價於盤前升0.6%，報445.1美元。Alphabet旗下的自動駕駛公司Waymo於上宣布，該公司在美國鳳凰城郊區向公眾開放完全自動駕駛招車服務。馬斯克在社交媒體上對Waymo公開表示讚賞，同時稱Waymo的自動駕駛是一種「高度專業化」的技術。

不過，馬斯克亦指出，Tesla的全自動駕駛將是一種可廣泛使用的通用技術。據稱，Waymo的全自動駕駛必須要擁有極高解像度的地圖系統支持才能實現，並且該地圖必須無時無刻保持更新。而馬斯克表示，Tesla的自動駕駛系統甚至可以在系統沒有記錄的環境中行駛。

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編輯︰侯景成