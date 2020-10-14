【教練聚焦@iM網欄】幫人夢想成真 就是教練的成就

如果問大家有沒有Coach你的孩子或下屬，我相信九成會回答有：我每日都有指導他們、給指令、訓示等；其實以上都不是我們所要介紹的Coaching。

甚麼是教練？

一般提到教練Coach，大部分人都以為一定會教授某些東西。但其實一個真正教練並不會專注將某些知識或技能教授給受眾(Coachee) ，反而會利用一套技巧模式，以單對單或小組談話方式，通過「提問」和「聆聽」等技巧，打開對話者的內心世界，帶領他們作深度思考。教練亦會從不同角度引領Coachee剖析事件，探討各種的盲點，引導Coachee更深層次認識自己，以及自己的處境，從而使他改變思維，尋找出人生和事業的新方向 。

怎樣當個好教練？

作為教練，要拋開自己過往的經驗、信念、判斷、引導等，還原到一個完全中立位置，只做個專注及好奇的提問者和聆聽者，整個過程令Coachee感到舒服，談話內容保密也是基本，彼此需要絕對信任和保密，才能抖出心底的話。

提問要講技巧，要循序漸進帶領對方深入問題核心。聆聽更需技巧，一般人聽人傾訴只得三句話，聽到第三句就忍不住要講自己意見，耐心聆聽其實是最難的。Coaching模式包括利用有效問題，令Coachee深度思考，為何「有效問題」可以令人深度思考呢？人一般用「在意識」思考，而日常規律工作、生活作息因習慣成自然而不會思考，則由「潛意識」大腦主宰；其實「潛意識」大腦卻存放著大量寶貴的生活經驗和知識，往往就被遺忘了。一個好的問題，能引發自我思考：這樣的生活規律是自己真的想要嗎？如果繼續如此下去會有什麼後果呢？如想改善一下，可作什麼改變呢？要深入自己的潛意識尋求問題的答案，Coaching由提問開始，明白答案的永遠是Coachee，因為沒有人比他自己更清楚自己的問題、處境，以及怎樣解決問題最恰當。

我需要一個教練嗎？

筆者認為任何16歲或以上人士，對自己有期望有抱負也需要Coaching。因為單憑自己好多時會不夠紀律，皆因太容易給自己找藉口。教練會是一個有效的問責伙伴。舉一個案例，一位五十多歲的中年男士，原是製衣廠的中層主管，製衣業不景氣，工廠結束，他失業了，很長時間找不到合適工作。他開始自我隔離，躲在家裡不見人，自卑感愈來愈重，甚至覺得連自家的菲傭都看不起自己。他來見筆者的時候，仍執著於回到從前的工作崗位。經過對話中不斷的提問啟發，他逐步修正自己的想法，最終扭轉對不同行業的看法，決定轉行做保險。在筆者的Coaching下，他找到融入新工作節奏模式的方法，他現在已成為一個保險銷售團隊的Top Sales，自信、尊嚴、快樂都回來了，人生價值提昇了。幫人夢想成真，就是教練們的事業成就。

趙善智教練（教練領域：行政人員、企業、中小企、青年人） 「正能量工作室」創辦人（領袖及團隊潛能發展專員） 香港國際專業教練協會對外事務副總裁

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