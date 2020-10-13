【科企分拆】避免壟斷市場　傳美國政府擬強制Google出售Chrome業務

▲ 據美國媒體報道，美國監管機構正考慮強制Google分拆Chrome瀏覽器業務，以防止其壟斷網絡廣告市場。

Google為全球最大的科企之一，旗下多項業務在市場上處於主導地位。據美國媒體報道，美國監管機構正考慮強制Google分拆Chrome瀏覽器業務，以防止其壟斷網絡廣告市場。

據知情人士透露，美國司法部考慮到Google在網絡瀏覽器市場處於主導位置，未來或會造成壟斷，最快將在下週向Google單獨提出反壟斷訴訟。屆時，美國司法部可能會強制Google出售Chorme業務，企圖削弱其在網絡廣告市場的影響力。

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早前，Google以保障用戶私隱及安全為由，表示有意限制第三方使用Cookies，以防止獲取用戶瀏覽數據資料。但由於Google佔有龐大市場份額，加上Chrome早已阻擋第三方廣告，外界憂慮會進一步操控網絡廣告市場。

據網站流量分析工具StatCounter統計，截至2020年9月，Chrome在全球電腦瀏覽器的市佔率達到69.7%。另外，Google網絡廣告業務每年營收更達到1,300億美元（約10,075億港元），市佔率達37.2%。

責任編輯：李寶如