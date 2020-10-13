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【納指巨鯨？】軟銀：百億美元股票不能撼動納指　「我們連海豚也算不上，別說巨鯨了」　

即市財經 20:09 2020/10/13

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軟銀指，納指期貨每日交投超過1200億美元，買入10億、20億甚至50億美元，不會對改變到納指的走勢。

日本軟銀集團（SoftBank Group）早前被外電指是「納指巨鯨（Nasdaq whale）」，大舉購入美國科技股衍生產品，是美股上漲的重要推手。軟銀旗下願景基金負責人Rajeev Misra表示，沒有人能在數周內買入約100億美元納斯克達股票後，就可以撼動納指，「我們根本連海豚也算不上，更別說巨鯨了」。

孫正義期權豪賭科技股？詳見【下一頁】

Misra指，納指期貨每日交投超過1200億美元，買入10億、20億甚至50億美元，不會對改變到納指的走勢，所以納指不可能讓任何交易員或軟銀或任何人輕易動搖，納斯達克市場實在太大。

「覺得軟銀可以左右納指或市值達1萬億美元企業走勢的人，根本不了解市場運作。」

Misra指，過去6個月軟銀賣出了大量阿里巴巴 （09988） 股票，然後將有關資金投資於其他股票，軟銀現時仍坐擁大量現金，這是一個流動性管理策略，也是一個多元化策略。

軟銀擬設空白支票收購公司，詳見【下一頁】

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相關文章：【軟銀賣產】軟銀出售10億股電訊子公司股份 籌900億元

 

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈

編輯：陳韻妍

美股 基金 期貨 納斯達克綜合指數 阿里巴巴－SW（09988） Softbank 阿里巴巴

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