【租金下跌】想搵筍價租盤機會又到? 碧海藍天3房低市價1成租出

長達10個月的新冠肺炎疫情重擊本港經濟，也令本港樓市出現少見的現象，就是樓價跟租金呈相反的走勢，樓價持續堅挺，租金卻持續下跌，相信是由於樓市前景未明，業主寧將單位出租，也不想貿然沽出單位。近日市場也連錄大幅減租個案，其中碧海藍天3房戶錄得減租10%的個案。

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香港置業高級區域董事文啟光表示，本月至今碧海藍天錄約5宗租務成交，包括該行日前促成的一宗3房戶租務成交，新租客斥2萬元承租3房戶，實用呎租約34.7元，成交價低市價約1成。

上述租出單位為碧海藍天6座低層A室，3房間隔，向東北望內園景，實用面積約577平方呎。文啟光指，業主以約2.3萬元放租2個月後吸引外區客洽詢，議價後減價3,000元，以2萬元租出，實用呎租約34.7元。據悉，新租客為家庭客，心儀單位間隔合適、望內園景兼環境清靜，故睇樓1次即決定承租。資料顯示，業主於2004年10月以約316萬元購入上述單位，現享回報約7.6厘。

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此外，長沙灣曉悅也錄得減租達14.6%的個案，香港置業區域董事方文偉表示，該行剛促成曉悅中層G室租務成交，單位為開放式間隔，實用面積約220平方呎。方文偉稱，單位以1.23萬元放租約個月半獲外區客接洽，議價後減價1,800元，以約1.05萬元租出，減租幅度達14.6%，實用呎租約47.7元。據了解，新租客為單身一族，心儀單位租金相宜，睇樓1次即拍板承租。資料顯示，原業主於2014年11月以約364萬元購入上述單位，現享回報約3.5厘。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，9月份私人住宅實用面積平均租金錄得34.0元，按月跌1.2%。今年6月份，租金進入季節性旺市，結束連跌10個月的局面，兼按月急升2.1%，確認進入暑期租賃旺市。其後租金升幅開始收窄，7月份升1.5%，8月份沒有升跌，開始步入旺市尾聲。9月份租金按月跌1.2%，正式確認暑期租賃旺市完成。

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記者：陳詠妍



