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【櫻淘魔法棒@iM網欄】萬聖節扮鬼扮馬 淘派對套裝

名人薈萃 15:00 2020/10/14

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產品介紹:

記得過去幾年每到10月，朋友都會叫我搜羅一些萬聖節的服飾及道具等，小朋友就特別開心，除了可以扮鬼扮馬，還有很多糖果餅乾。

小童的服裝

Trick or Treat大概是萬聖節最家喻戶曉的活動之一， Trick or Treat的意思就是不給糖就搗蛋， Trick有詭計的意思但是這裡是惡作劇的意思，而Treat則是指糖果、餅乾等等小朋友期待在萬聖節得到的小食。

雖然今年因為社交距離限制，令到「哈囉喂」的氣氛會遜色，但我們在家亦可以簡單佈置，為一年一度的萬聖節增添氣氛。

令我最印象深刻的一次，是參加朋友舉辦「哈囉喂派對」，主辦單位將場地佈置一番，配上美味的菜式及飲品，來賓就換上萬聖節服裝，場面十分熱鬧。

 

服飾:

有成人和小童選擇，小童的服裝，一般20多元人民幣已經有四件裝，包括魔法帽，小斗篷，掃把及南瓜桶，適合100cm至160cm身高的小童，非常經濟實惠。

小童服飾

至於成人方面，選擇的款式五花八門，簡單的款式同樣是魔法帽+披風，盛惠22人民幣，如果參加派對造型，款式甚多，有小紅帽，公主，女巫，海盜女王，吸血鬼，巫婆等扮相，由於造工比較精緻，價錢由69元至158人民幣不等。

  • 用家評價:

東西很好物流很快，不錯，物超所值，很喜歡，我想要的下次還會來，大品牌，值得信賴。

做工挺好，絶對超所值，裡面還有裙撑，163cm, 130斤，穿著裙子下擺長出來很多，要提著裙擺。不過大小挺合適，還挺寬鬆，還送了一個配套的choker。
 

配飾及道具:

一提起萬聖節，第一印象就是橙色和南瓜，以橙色南瓜為主題的物品多不勝數，包括兒童手提燈芯 (2.5人民幣)，糖果罐 (4.8人民幣)，糖果盒 (9.8人民幣)，大蜘蛛紙掛飾(6.8元人民幣)，萬聖節玻璃貼(19.9人民幣)，20寸兩層南瓜燈(128人民幣)等等，價廉物美。

配飾及道具

運費方面:

由於以上物品都都是輕身，幾件貨拼單集運送公司也只是20-30元。

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作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

Facebook: 淘寶「小天后」互享平台

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