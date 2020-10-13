群體免疫說法受質疑　譚德塞斥不道德、不科學

新冠肺炎持續肆虐，有些國家甚至提倡群體免疫說法，一直備受質疑，世界衛生組織總幹事（WHO）譚德塞（Tedros Ghebreyesus）表示，若讓新冠肺炎繼續擴散達至群體免疫，是不道德，亦不科學。

【新冠肺炎】研究指染疫後不保證免疫 二次感染病情更嚴重：【下一頁】

綜合外媒報道，譚德塞lkg記者會上表示，群體免疫本是應用在有疫苗接種的概念上，若一個地區有一定數量的人民接種疫苗，就能對有免疫能力。例如有95%人接種過麻疹疫苗，另外的5%也可以受到保護；而小兒麻痺症則是80%。

他又指出，從未在公共衛生史上，看過可以任由病毒擴散而未作相應對策而有群體免疫，更遑論應用在大流行病上。

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責任編輯：黎淑雯