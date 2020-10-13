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【英國疫情】英火車寒冬開窗抗疫 冀挽回乘客信心

環球社會熱點 19:54 2020/10/13

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【英國疫情】英火車開窗抗疫 冀挽回乘客信心

新型冠狀病毒疫情肆虐，英國新增確診人數持續增加，企業普遍容許員工在家工作，通勤需求大減，鐵路公司生意慘淡。調查指不少民眾對火車失信心，擔心染疫風險，為保障乘客安全，鐵路公司據報計劃日後打開車箱窗戶，引入鮮風，以對抗疫情，挽回民眾信心。

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英國傳媒報道，英國鐵路運輸集團（Rail Delivery Group）本周二開會，討論打開車窗的安排，倡議成事機會相當大。此舉無疑可增強車內空氣流通，對減低新冠病毒傳播機會有正面幫助。

英國開始踏入冬季，天氣已漸漸變得寒涼，火車高速行駛下，吹入陣陣寒風，恐影響車箱舒適性，英國鐵路安全及標準委員會總監Ali Chegini承認開窗會令車內變冷，乘客因而要多穿衣物，但開窗始終較佳，可減低染疫機會。

新冠疫情下，英國鐵路業進入冰河時期，客流量死寂，有報道指封城期間載客人數，是19世紀中以來最低，解封後亦未見太大起色，調查發現乘客普遍對坐火車有戒心，擔心車內人多擠迫，因而受感染。

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關乎行業生死存亡，鐵路公司無疑要設法挽回信心，公司高層希望透過打開車窗，改善空氣流通，可予乘客安全感。

責任編輯：林建忠

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