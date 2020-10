【美國大選】米歇爾夥同勒邦占士 催谷提前投票

美國大選投票日在11月3日舉行,民主黨大力推動選民及早拿定投票意向,選擇提前投票或郵寄選票。前第一夫人米歇爾(Michelle Obama)便夥同剛奪NBA總冠軍的球員勒邦占士(LeBron James)催谷提前投票,務求讓更多選民在10月內作出選擇。

米歇爾領導的政治關注團體「When We All Vote」(意謂:當我們所有人都投票)和勒邦占士的「More Than A Vote」(意謂:意義大於一票)聯合起來,向選民提供有關提前投票的資訊和交通,以至是個人防護裝備、提前票站供應的食物和音樂等,期望令更多選民在10月18日至30日之間投票。

米歇爾周二發聲明指:

「數以百萬計的美國選民已經投下他們一票,距離大選投票日尚餘21日,制定你的提前投票計劃是十分關鍵。」

(Millions of Americans have already cast their ballot and with only 21 days until Election Day, making your plan to vote early is critical.)