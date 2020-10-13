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【美國大選】米歇爾夥同勒邦占士 催谷提前投票

環球政治 19:53 2020/10/13

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美國大選投票日在11月3日舉行，民主黨大力推動選民及早拿定投票意向，選擇提前投票或郵寄選票。前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）便夥同剛奪NBA總冠軍的球員勒邦占士（LeBron James）催谷提前投票，務求讓更多選民在10月內作出選擇。

【美國大選】提前投票已逾1000萬張 較2016年大增【下一頁】

【美國大選】佐治亞州提前投票首日 排隊長達11小時【下一頁】

米歇爾領導的政治關注團體「When We All Vote」（意謂：當我們所有人都投票）和勒邦占士的「More Than A Vote」（意謂：意義大於一票）聯合起來，向選民提供有關提前投票的資訊和交通，以至是個人防護裝備、提前票站供應的食物和音樂等，期望令更多選民在10月18日至30日之間投票。

米歇爾周二發聲明指：

「數以百萬計的美國選民已經投下他們一票，距離大選投票日尚餘21日，制定你的提前投票計劃是十分關鍵。」
（Millions of Americans have already cast their ballot and with only 21 days until Election Day, making your plan to vote early is critical.）

米歇爾除了向美國民眾發起提前投票的挑戰，她的團體也宣布提供超過100萬美元擔保和支援，給予那些協助選民提前投票的地區團體。

她預定會親身到亞特蘭大、夏洛特、底特律、洛杉磯、奧蘭多和費城，於提前票站附近舉行活動，並提供免費食物，爭取更多選民提前投票。

【美國大選】加州調查「假票箱」 批評共和黨人搞鬼【下一頁】

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責任編輯：陳啟賢

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