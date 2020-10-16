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【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】吃芝士的好處知幾多?

名人薈萃 12:32 2020/10/16

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當我開始向身邊的人介紹芝士之後，我常常聽到的是「芝士致肥」、「食芝士不健康」這些謬誤，我決定要向大家解釋一下芝士的營養成份，解開大家心中的疑惑。

芝士是發酵而成的奶製品，營養精華都濃縮在芝士之中，包括豐富礦物質、維他命和有益脂肪。

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芝士含有鈣質和蛋白質，鈣對身體有莫大益處，例如預防糖尿病、抑制腸道脂肪吸收、有助降低血壓並減少心臟病的風險、減少骨質疏鬆和牙齒疾病的機會等等。一般人在30歲左右，身體的鈣質以每年 0.3~0.5% 的速度流失，有人會選擇吃鈣片和飲牛奶去吸收鈣，其實芝士是一個更好的選擇。成人一天應攝取 1000 毫克鈣，平均50克芝士已經可以提供所需的約15%，配合日常飲食，很容易滿足我們對鈣質的需求。而蛋白質方面，乳清蛋白是最容易被人體細胞吸收，幫助維持免疫機能同時可以提高肌肉量。

此外，芝士含豐富的維他命A、B12、D和K2，可以為身體帶來多種好處。維他命A可以保護視力; 維他命B12可以提升葉酸代謝和幫助DNA合成; 維他命D可以提升免疫力、保持心血管健康並支援骨骼生長。

而維他命K2有助於活化蛋白質和啟動鈣的代謝，維持骨骼和牙齒健康，亦是幫助凝血的關鍵。雖然維他命K2對身體非常有益，但由於它只存在於某些動物食品和發酵食品，包括納豆、鵝肝和芝士，所以大部分人較少攝取維他命K2。納豆難以符合大多數人口味，鵝肝含高脂高膽固醇，易導致高血脂或腦中風等多種疾病，相對芝士美味又健康，是最佳選擇。 而且攝取過多的維他命K2身體亦不會轉變成毒素。

除大家所知的鈣質、蛋白質和各種維他命外，較少人知道芝士亦有奧米加-3、共軛亞麻油酸（Conjugated Linoleic Acid - CLA）和丁酸鹽(Butyrate)。奧米加-3是眾所周知的健康元素，有益心臟健康、有助預防高血壓、維持皮膚健康、減少脂肪肝、改善情緒問題等等。而奧米加-3無法由人體合成，必須由食物吸收，除魚類外，芝士就有豐富奧米加-3。而共軛亞麻油酸在生奶中含量較高，可以幫助減少體內脂肪，增加肌肉量的好幫手。

丁酸鹽則可以抑制腸道中的有害細菌生長，幫助激活體內益生菌增長，保護腸道健康，減少炎症，同時減低膽固醇吸收，促進新陳代謝，幫助減肥。除止之外，丁酸鹽可以穩定血糖及防止II型糖尿病。

不同類型芝士的營養成份都會有差別。雖然所有芝士都有它的營養價值，但是部分芝士含鈉量較高，所以要適量地享用芝士。我建議大家每天食用40-60克芝士，這個份量是我們每天需要吸取蛋白質及鈣質大約15%，而不用害怕肥胖。芝士的營養價值是超越我們的認知和想像，只要懂得選擇天然的芝士就可以幫助你美味地享受健康人生。

作者_Joey Hau侯浩言簡介：

荷蘭華僑，回流香港8年。嚮往荷蘭寫意生活之餘，更熱愛香港這個家的親切。近年全心投入芝士行列，並考獲歐洲認證芝士大師級證書資格，想將各款芝士的味道、歷史、禮儀、食物配搭和健康知識等等分享給大家，同遊芝味之旅。

Fanpage: www.facebook.com/joeyhau.hk

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