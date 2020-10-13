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【颱風消息】天文台於7時40分改掛三號風球 附各主要公共交通安排

環球政經 19:54 2020/10/13

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天文台於7:40改掛3號風球。浪卡將在海南島登陸。 預料本港平均風速每小時41至62公里。 現時風力仍然強勁，請勿鬆懈防風措施。小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。

主要公共交通安排:

港鐵:鐵路服務班次會逐步加密，以應付增加的乘客量。

九巴及龍運巴士:傍晚6時半起，各路線陸續恢復有限度服務，但有部分路線會暫停服務。

新巴及城巴:將於傍晚6時半起，陸續恢復各條恆常巴士路線服務。

大嶼山巴士:除2號、4號及23號外，其餘路線日間服務將於傍晚6時半起，陸續按原定班次行駛。

天星小輪:來往中環至尖沙咀以及來往灣仔至尖沙咀的服務，於今晚8時半陸續回復正常。

愉景灣航運:由愉景灣開出的班次由晚上7時30分開始；由中環開出的航班由晚上8時開始,恢復服務。

新渡輪:中環往返梅窩，以及中環往返長洲渡輪服務，將於晚上7時半後逐步恢復正常。

港九小輪:中環來往南丫島和坪洲的航線，以及坪洲來往喜靈洲的航線，將會陸續復航。由南丫島榕樹灣前往中環的頭班船，將於晚上7時20分開出；中環往榕樹灣的頭班船，將於晚上7時半開出。中環往坪洲的頭班船，會在晚上7時40分開出；坪洲往中環的頭班船，會在晚上7時45分開出。

 

 

 

 

 

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責任編輯：鄭靜珊

 

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