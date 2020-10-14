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【營商自救】疫下內衣配件訂單僅剩3成　父女檔掀「內衣革命」覓新出路

商業 09:00 2020/10/14

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兩父女以7位數字資金，成立「bbShadow」，在平台收集女性對不同品牌、款式的胸圍的穿著體驗，相信可對行業帶來益處。（陳永康攝）

胸圍是每個女性的必需品，但銷情仍受疫情拖累。整個產業鏈亦不能獨善其身，生產內衣配件的鴻漢科技生意大減七成，營運總監張穗龍坦言位於生產鏈上游，欠主導權，難輕易轉身。

【行銷趨勢】品牌直播帶貨　應如何挑選網紅擴大行銷效益？

內衣銷售依賴實體店　疫情下損失慘重
張穗龍透露，在疫情期間，零售市道低迷，拖累生產訂單只剩下3成。業內不少零售商未轉型，仍堅守實體門市，導致在疫情下損失更慘重。張亦指，由於在產業鏈上欠缺主導權，不時亦被客戶拖著走。即使內衣行業已發展多年，但他認為零售品牌仍然未掌握顧客的需求，導致經常需更改款式。

有時，甚至要由廠商向品牌建議生產方向。

公司由張穗龍的父親創立，奈可現時競爭激烈，廠商欠自主權。（陳永康攝）

張穗龍又稱，現時小批量、急單的情況愈來愈常見。零售商一開始會以「款多量少」的方式落單，測試市場反應；及後再集中某些款式加急單。

女兒入行掀「內衣革命」

張穗龍的女兒張文珊亦開始踏足這行業，希望以消費者角度為產業帶來轉變。

因為一次經歷，讓張文珊打算開始「內衣革命」。（陳永康攝）

我曾經行了一整天，亦找不到合意的內衣，最後亦只勉強地買一件回家。

因為這次的經歷，讓張文珊打算開始「內衣革命」。兩父女以7位數字資金，成立「bbShadow」，在平台收集女性對不同品牌、款式的胸圍的穿著體驗。有足夠數據後，可依據每名女性的身形體態特點，分析並推薦合適的款式，減少碰壁的機會。平台不久前才推出，現時只獲得約400組數據，張穗龍冀1年內可錄得過萬組數據。

作為B2B生產商，踏入直接面向消費者的領域，短期內似乎對本業毫無幫肋，但張認為：「商機或許不會即時出現，但相信平台可以為整個行業帶來益處。」張文珊又相信，數據分析有助零售品牌，更準確理解消費者的需求及喜好，成為行業的一條新出路。

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記者：葉泳珊

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