【小老闆生意經@iM網欄】靠薄利多銷取勝 廉價快消品店成疫情大贏家

世事變幻無常，大家豈會想到一場疫情會令本地零售業如此慘不忍賭。根據政府統計處資料顯示，香港今年8月零售業總銷貨價值的臨時估計為294億港元，按年跌23%，連跌7個月，亦成為1981年有紀錄以來最大的單月跌幅。

疫情未受控 零售業前景雪上加霜

此跌幅已超過1998年受到亞洲金融危機影響，香港經濟步入明顯衰退。當年的9月零售銷貨值已是歷年來跌幅最深，按年跌21.5%。沒想到，一場疫情，會令香港的經濟比當年亞洲金融危機更差。

根據政府統計處資料顯示，重災區珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的9月銷貨值按年跌幅達47.4%；其次是服裝，按年跌33.4%；藥物及化妝品與百貨公司，則按年跌近30%。

本地零售各行各業已遭遇重創，本地經濟亦已陷入深度衰退階段。至今，本地疫情仍未正式受控，多宗源頭不明的確診個案，市場擔心本地第四波疫情快將到來。如是此的話，相信本地零售業的經營環境只會變得更加嚴峻。

廉價快消品無懼疫情 市場需求大

眼看多間零售企業不敵疫情的衝擊而陸續宣布結業，與此同時，亦有零售企業抵擋得住疫情的衝擊而逆市擴充。本地例子有經營連銷零售店的「日本城」，還有主打售賣「12蚊」生活用品店的Living PLAZA by AEON；而在美國，售賣廉價生活必需品的Dollar General和 Dollar Tree 在疫情期間亦有不俗的業績表現。

這類店舖主打售賣低價的生活必需品，環球經濟面臨衰退的風險，即使消費者消費意欲低迷，他們仍傾向選購價廉物美的商品，當中主要是一些日常生活用品。因此，造就這類店舖在市道欠佳的時侯仍能成功逆市突圍。

筆者身為小商家，從中領悟到的道理就是，無論市道好抑或市道不好的時候，消費者均有其消費需求，關鍵在於商家賣的產品是否滿足到其需求。這類店舖的經營之道在於薄利多銷的銷售策略，並懂得貨如輪流轉的重要性。經濟不好的時候，薄利多銷的銷售策略自然刺激到消費者的購買欲；明白貨如輪流轉的重要就不會堆積庫存，從而令商店成為逆市中的大贏家。

而在疫情期間，商家將貨架上的商品作出調整，在當眼位放置口罩、消毒濕紙巾、搓手液等抗疫用品，這樣可以吸引更多顧客光顧，進一步擴大銷售。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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