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【手機銷量】中國信通院︰9月內地手機出貨量按年跌35.6% 5G手機佔6成

即市財經 19:23 2020/10/13

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中國9月手機出貨量跌逾35%。

中國信通院表示，9月國內手機市場總體出貨量2333.4萬部，按年下降35.6%；今年首9個月，國內手機市場總體出貨量累計2.26億部，按年下降21.5%。2020年9月份國內市場5G手機出貨量1399萬部，佔比連續4個月達到60%。

9月份，國內市場5G手機上市新機型26款，佔同期手機上市新機型數量的44.8%。今年首9個月，國內市場5G手機累計出貨量1.08億部、上市新機型累計167款，佔比分別為47.7%和46.5%

2020年9月，國產品牌手機出貨量2156.3萬部，按年下降29.6%，佔同期手機出貨量的92.4%；上市新機型51款，按年下降36.3%，佔同期手機上市新機型數量的87.9%。今年首9個月，國產品牌手機出貨量累計2.06億部，按年下降22%，佔同期手機出貨量的91.3%；上市新機型累計327款，按年下降15.3%，佔同期手機上市新機型數量的91.1%。

相關文章︰丘鈦科技9月攝像頭模組銷量按年跌2% 疫情拖累智能手機出貨

【5G】全球5G手機今年銷量料達2.5億部 蘋果iPhone、華為、三星佔三分二

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編輯︰侯景成

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