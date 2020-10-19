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【有「情」人@iM網欄】不自主思想帶來的焦慮感 強迫症

股樓投資 07:47 2020/10/19

分享：

上期分享過強迫型性格障礙，今次專欄不如和大家淺談強迫症。

傳統上強迫症(Obsessive-Compulsive Disorder, 簡稱OCD)被分類為焦慮症的一種，一生之中的發病率約為2%-3%，大概有七成患者在25歲前發病。強迫症由兩個部份組成，英文的obsessive其實是指第一個部份，即是強迫思想；而compulsive則指另一個部份，即是強迫行為。雖然患者可能只有強迫思想或強迫行為，不過就個人的治療經驗而言，似乎大部份強迫症患者都會同時受到強迫思想和行為困擾。

顧明思義，強迫思想就是指腦海裏面不斷出現重複的思想和畫面。它們揮之不去，無法靜下來，最終令患者陷入焦慮不安的情緒旋渦。這些想法和畫面往往都有特定的主題，例如有關污穢、次序、色情、暴力、宗教等。雖然患者知道這些思想是多餘和非理性，不必理會，但他們其實是身不由己，根本無法擺脫思想的困局！結果，患者會透過進行一些相關的行為，企圖中和或者減少這些不自主思想所帶來的焦慮感，強迫行為因此成形。舉個例子，有案主認為自己雙手沾滿了細菌（思想），感到極端不安，因此就不斷洗手（行為），企圖消除心裏面的焦慮感（目的）；結果他足足洗了15分鐘才稍稍感到安心一點，但不消一會，「雙手沾滿細菌」的思想又會再次入侵患者的腦海，一個惡性循環由此而生，萬刧不復。

值得一提，由於很多患者覺得自己的思想和行為異於常人，尤其與宗教、性和暴力有關，他們怯於告訴別人，往往會獨自處理這些「執著」，而忽略了這些思想和行徑其實是病徵，很難單靠自己的「意志力」來克服。所以，如果你懷疑身邊的家人或朋友正受著強迫症困擾，不妨主動關心他們，鼓勵他們積極尋求協助。強迫症是可以透過藥物和心理治療來醫治。

我剛剛才與一位強迫症康復者say goodbye! 個案結束。

作者_Matthew Lee簡介：

天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

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撰文 : Matthew Lee

欄名 : 有「情」人

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