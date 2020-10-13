【港交所388】股票衍生產品交投呈放緩 高盛籲Sell港交所

正受惠於中概股回流本港上市的港交所（00388）被大行唱淡。高盛指，港交所的股票交投活躍度和交易量都有所下降，這是由於價格波動和活動正常化所造成。股票日均成交量已從7月份的1,650億元高位下降至8月份的1,350億元，9月份進一步下跌至1,230億元。該行維持港交所目標價335元，以及「沽售」評級。

A股人民幣齊強勢 5大中資股最新部署 詳情請看【下一頁】

【蘋果概念股】比亞迪及比亞迪電子 齊齊發盈喜 詳情請看【下一頁】

高盛指，到目前為止，10月份至今的交易量平均減少了950億元，認為交易量放緩的情況在衍生產品市場亦已看到，並將形成了下行的風險。股票及衍生產品交易共同推動了港交所總收入的一半以上，相關的收益風險或成為高盛預期集團股價下跌或表現不佳的不利因素。高盛表示，港交所比以往任何時候都更需要支持因素，但大多數的因素都已存在一段時間而無明確的時機，因為相關因素需取決於監管機構的批准，例如將同股不同權、二次上市企業納入港股通南向交易範疇、MSCI中國Ａ股指數期貨的推出等。

另一邊廂，花旗則看好港交所可見「4字頭」。該行估計，在強勁的現金交易量推動下，港交所第三季度盈利將按年增長43％至31.6億元，花旗重申該股「買入」評級，目標價更由425元上調至430元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機