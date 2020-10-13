【藝術展覽】疫情下更需要藝術　ifva影像嘉年華11月舉行實體及線上展覽

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兩年一度的影像藝術節「ifva Everywhere影像嘉年華」將於11月1日至30日舉行。今年雖疫情嚴峻，但節目團隊並未停步，分別會以在地展覽、流動節目及網上平台，展示多個本地影像及媒體藝術。
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ifva先後於2016及2018年在中環舉行戶外影像嘉年華，兩屆活動共吸引超過4萬人次參與。今年則策動共88個本地創作單位、逾百名影像及藝術家，創作12份全新媒體藝術作品，例如以城市與光影為題的媒體藝術創作，分別於實體、線上及流動場域展出。參加的藝術家及作品包括：
《出口等》App 線上看 小教具可直送
作品除了可以獨立觀賞，更可透過由創作團隊設計的手機應用程式《出口等》逐一觀看，串連起12份作品，由玩家作為「失物尋找師」開始，經歷一段於現實及虛擬世界裡尋找失物的科幻情節。
此外，嘉年華特設《人民影院：睇片？睇心情！》心理測驗，把觀眾帶到特定場景，並推薦最貼近心情的本地製短片及動畫作品。另外，影像嘉年華的「光影學堂」也將啟動直送服務，一共三款精心設計的影像小教具，即將於網上全天候免費派發兼郵寄直送家中，讓觀眾足不出戶也可參與影像及動畫創作。
所有藝術作品及活動，將於11月1日開放予公眾體驗；部份節目名額有限，於同日起開放予公眾登記。
責任編輯：蘇穎琪