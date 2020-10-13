【晶片股】高盛：中芯今季華為訂單收入歸零　看好中芯華虹台積電哪一潛在升幅最高？

高盛最新發表報告預測大中華晶片股第三、四季表現。高盛料，受惠新智能電話、現有零件建設以至伺服器需求，大部分半導體股業績在第三季保持強勁增長，不過受累於美國對華為、中芯國際 （00981） 限制生效，高盛料中芯國際今季起華為定單收入將歸零，令今季收入按季按年都轉跌。

高盛報告指， 中芯國際第三季收入可望按年增長17%、按季增長2%，符合管理層指引水平，會特別留意季績發布時，中芯國際管理層如何評論美國出口限制影響、製程節點（node）的進展。

踏入第四季，高盛坦言，即使本土技術轉移需求增加，產品線擴大，但華為、中芯國際供應鏈短期將變波動，料中芯國際不少收入來自華為和旗下海思半導體的定單，中芯季度將按年轉跌6%、按季更大跌17%。

相對而言，高盛預期華虹半導體 （01347） 第3、4季收入增長可維持平穩，隨華虹12吋晶圓廠產能提升，第三季收入可按季增5%，第四季再增8%。

高盛對三大中華晶片代工股目標價一覽

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至於台灣晶片代工龍頭台積電（台︰2330）方面，高盛稱，台積電上季收入按年增15%，符合預期，認為即使退出華為定單，台積電產能使用率依然高企，也可受惠蘋果新iPhone、AMD新產品需求，料今季收入按年再增8%。

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編輯：麥德銘