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【滙豐股價】彭博：財政部本周發行60億美元債　滙豐罕有不在承銷商之列

即市財經 18:50 2020/10/13

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外電報道指，滙豐未有入選財政部美元債承銷商的原因不明，或與滙豐與中國關係日益緊張有關。

滙豐 （00005） 今年捲入中美角力的漩渦，上月滙豐被官媒《環球時報》指或被列入中方《不可靠實體清單》，至今滙豐股價未有起色，輾轉於30元左右徘徊。外電引述消息報道，中國財政部計劃本周發行60億美元主權債券，自2017年起一直替財政部安排發債的滙豐今年卻被排除在外，不在承銷商之列。

平保增持滙豐，聲稱與政治因素無關，詳見【下一頁】

滙豐：與財政部關係良好

彭博引述消息稱，今年替財政部安排發債的銀行除了國內四家內銀外，還有美銀、花旗及渣打 （02888） 等外資銀行，滙豐卻不在其中。報道指，滙豐未有入選承銷商的原因不明，或與滙豐與中國關係日益緊張有關。

報道引述滙豐發言人指，拒絕就任何具體交易作出評論，但發言人指，「滙豐作為中國發行G3債券的領先外資銀行，將致力支持客戶和中國資本市場的開放」，並強調與財政部保持良好關係。

惠譽話滙豐被美國制裁風險升溫，詳見【下一頁】

滙豐過去3年均是美元債承銷商

據彭博數據顯示，自中國於2017年重返美元債市場以來，滙豐每年都是承銷商之一，去年更參與了中國15年來首批歐元計價的債券發行事宜。

財政部未有回應有關消息。彭博上周報道，中國財政部正尋求通過多部分債券籌集約60億美元，其中可能包括3年、5年、10年及30年期債券。

相關文章：【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？

相關文章：【滙豐股價】華為據報考慮就孟晚舟案控告滙豐　指滙豐涉提供「誤導性證據」

 

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：陳韻妍

債券 銀行 孟晚舟 滙豐控股（00005） 中國財政部 環球時報 花旗銀行

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