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【滙豐股價】中國財政部發美元債、滙豐罕有不列承銷商　滙豐跌3%後倫敦股價30元關攻防（更新第二版）

即市財經 23:38 2020/10/14

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外電報道指，滙豐未有入選財政部美元債承銷商的原因不明，或與滙豐與中國關係日益緊張有關。

滙豐 （00005） 今年捲入中美角力的漩渦，上月滙豐被官媒《環球時報》指或被列入中方《不可靠實體清單》，至今滙豐股價未有起色，輾轉於30元左右徘徊。外電引述消息報道，中國財政部計劃本周發行60億美元主權債券，自2017年起一直替財政部安排發債的滙豐今年卻被排除在外，不在承銷商之列。

滙豐股價今日（14日）收報30.5元，跌3%，日內最低曾見30.15元，全日成交金額9.6億元。滙豐倫敦股價弱勢未止，截至本港時間晚上約11時38分，折算報30港元，較港收市更0.5元。

大摩料滙豐第三季稅前盈利插六成，詳見【下一頁】

滙豐：與財政部關係良好

彭博引述消息稱，今年替財政部安排發債的銀行除了國內四家內銀外，還有美銀、花旗及渣打 （02888） 等外資銀行，滙豐卻不在其中。報道指，滙豐未有入選承銷商的原因不明，或與滙豐與中國關係日益緊張有關。

報道引述滙豐發言人指，拒絕就任何具體交易作出評論，但發言人指，「滙豐作為中國發行G3債券的領先外資銀行，將致力支持客戶和中國資本市場的開放」，並強調與財政部保持良好關係。

滙豐再跌穿31元，即睇券商最新點講

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滙豐備受中美夾擊，花旗估最壞情況或被逼盡沽交行持股【下一頁】

滙豐過去3年均是美元債承銷商

據彭博數據顯示，自中國於2017年重返美元債市場以來，滙豐每年都是承銷商之一，去年更參與了中國15年來首批歐元計價的債券發行事宜。

財政部未有回應有關消息。彭博上周報道，中國財政部正尋求通過多部分債券籌集約60億美元，其中可能包括3年、5年、10年及30年期債券。

（第二版更新滙豐倫敦股價）

惠譽話滙豐被美國制裁風險升溫，詳見【下一頁】

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編輯：陳韻妍

香港股票 債券 銀行 孟晚舟 滙豐控股（00005） 中國財政部 環球時報 花旗銀行

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