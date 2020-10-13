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【美國大選】強攻搖擺州 拜登赴佛羅里達 特朗普往賓夕法尼亞

環球政治 18:54 2020/10/13

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美國大選投票日11月3日舉行，至今尚餘約20日，兩黨總統候選人均把目光聚焦到關鍵搖擺州，共和黨總統特朗普將往賓夕凡尼亞州造勢，是他新冠肺炎病癒後的第二站搖擺州活動；民主黨總統候選人拜登則往佛羅里達州拉票，期望重奪這個上屆曾把選舉人票送予特朗普的搖擺州。

【美國大選】提前投票已逾1000萬張 較2016年大增【下一頁】

【美國大選】特朗普恢復競選活動 稱要親吻所有支持者【下一頁】

特朗普周一晚從佛羅里達州回程，結束病癒後的第一站拉票行程，接著便會在周二稍後時間再次出發，前往賓夕凡尼亞州造勢。

在特朗普的佛羅里達州活動前，白宮公布特朗普對新冠肺炎病毒呈陰性反應，也不會把新冠肺炎傳染他人。

在接下來數日，特朗普將先後前往艾奧瓦州、北卡羅來納州、佐治亞州，並再到佛羅里達州，期望扭轉對他不利的形勢。

至於拜登，周二預定會跟特朗普「前後腳」，到佛羅里達州拉票，跟年長選民會面，並鼓勵對方預早計劃投票。

根據上屆紀錄，特朗普在賓夕法尼亞州僅以不足一個百分點之差贏出，在佛羅里達州勝選也只有1.2個百分點優勢。

不過，目前民調普遍顯示，特朗普在兩州均落後於拜登。特朗普月初在佛羅里達州落後約4個百分點，如今逐步收窄至3.5個百分點；賓夕法尼亞州的差距則在拉闊，由上月落後僅3.2個百分點，如今顯著擴大至7.3個百分點。

【美國大選】今晚開始大法官提名質詢 聚焦5大重點【下一頁】

【美國大選】縱原定第二場取消 拜登仍想跟特朗普辯論【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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