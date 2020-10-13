【無人駕駛】無人自動架駛時代來臨　百度 Tesla分途出擊

無人自動駕駛是汽車業新科技，也是兵家必爭之地。百度在社交平台微博宣布，即日（12日）起百度自動駕駛出租車服務「Robotaxi」，在北京全面開放，在特定區域內讓乘客免費試乘。而美國Tesla亦宣布，將會在下周公布限量全自動駕駛測試版，無人自動駕駛汽車將會進入新的時代。

百度表示，北京的乘客可在北京經濟技術開發區、海澱區、順義區的數十個自動駕駛出租車站點，無需預約，直接下單免費試乘自動駕駛出租車服務。

目前百度Robotaxi的運營時段為周一至周日早上10時至下午4時。車內會配備安全員乘坐在駕駛座上，他們在正常情況下並不會駕駛車輛，只是會在緊急情況接管車輛以確保乘客的安全性。

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據內地媒體記者試乘後表示，當Robotaxi抵達乘客所在地，安全員下車，首先與乘客確認叫車信息，之後會進行體溫檢測，然後乘客就可以上車了。上車之後，安全員會提示乘客系好安全帶並確認。

在乘客面前的屏幕上，會提示此次行程的基本信息，如起終點、預計時間、行程距離等，乘客還可以自行點擊查看路線。當一切信息確認無誤後，乘客需要點擊面前屏幕右下角的「開始行程」，車輛便進入自動駕駛狀態。

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9月15日，在百度世界大會2020上，百度董事長李彥宏透露，百度無人車已經在長沙、重慶、北京、滄州等地可體驗，公眾使用百度地圖就能打到。李彥宏同時介紹，從去年百度無人車在部分城市試運營以來，已經有超10萬人次嘗試體驗。

此外，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter上發文，表示「全自動駕駛」(Full Self-Driving，FSD) 功能即將亮相，20 日 (下周二) 將推出測試版給部分人士搶先體驗。

馬斯克在早前「電池日」上，宣布將修改自動輔助駕駛 (Autopilot) 編碼，暗示一兩個月後就會推出全自駕功能測試版。Tesla的車輛都配備 Autopilot，全自駕選配方案為 8,000 美元，功能雖然還不到「全自駕 (FSD)」的程度，但可轉換車道、辨識停止標誌和交通號誌並且自動停車。

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記者：李兆明