【iPhone 12】蘋果發布4款iPhone 12定價5999元起　最快周五起預售　HomePod mini連接智能家居

▲ 全城關注蘋果發布會 iPhone 12之外有哪些看點？

蘋果（Apple）將於香港時間14日凌晨1時舉行名為「Hi, Speed」的網上發布會。發布會開始，首先打頭陣的是HomePod Mini，其後再介紹iPhone 12與iPhone 12 Pro，兩系共4款機型的5G手機，最低價的iPhone 12 mini定價為5999港元起。其中，iPhone 12與iPhone 12 Pro於本周五（16日）接受預訂，23日發售；而iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max則於11月6日接受預訂，11月13日發售。

>>【iPhone12】蘋果發布會舉行在即 Beats官網產品頁面突然被移除

>>【iPhone 12 疑 iCloud 現身】蘋果發表會前暗示推4K Apple TV 電視盒？ iPhone 12 官方圖片流出

4款iPhone 12

▲ 最新iPhone售價

發布會兩款iPhone 12系列，iPhone 12（定價6799港元起）與iPhone 12 mini（定價5999港元起），分別為6.1吋與5.4吋屏幕，兩款手機都採用最新的A14 Bionic處理器，支援5G網絡。兩款機種均設5色：藍色、綠色、黑色、白色與 (PRODUCT)RED選擇。

▲ iPhone 12定價

▲ iPhone 12基本配置

發布會其後介紹高檔版的iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max，採用Super Retina XDR屏幕，同樣支援5G與A14 Bionic，鏡頭升級為3鏡頭。值得一提的是，iPhone 12 Pro增設光達掃瞄器（LiDAR），可以加強AR體驗、加強拍攝的自動對焦功能與夜間拍攝表現。iPhone 12 Pro定價為8499港元起，而iPhone 12 Pro Max定價為9399港元起。兩款機種均備有金、銀、石墨黑、太平洋藍4色。

▲ iPhone 12 Pro定價999美元

無線充電技術MagSafe

發布會介紹iPhone 12採用的新無線充電技術MagSafe，蘋果表示將會大幅改善充電體驗，同時也適用於目前支援 Qi 的裝置。同時推出多款配件，MagSafe 充電器和 MagSafe 雙充電器，還有可輕鬆貼合在 iPhone 機背的全新矽膠、皮革和透明護殼，以及皮革銀包。第三方製造商亦將推出各款創新的 MagSafe 配件，以供顧客選擇。

HomePod mini

▲ HomePod Mini

繼年多之前Apple推出家用智能音響HomePod，今次發布會推出低價款HomePod mini，定價為749港元，顏色有白色及太空灰，將於11月6日晚上8時開始訂購，11 月 16 日該星期開始發售。產品的低定價相信較有助打入一般用家市場，與Amazon、Google等的產品競爭。

發布會介紹，配備 Apple S5 晶片配合先進軟件，分析音樂中獨特特質，並應用複雜調音模型得出最適合的音量。HomePod Mini將會支援多種音樂應用，用戶又可透過Siri可以詢問個人行程、天氣。可以認識不同用戶的聲音，製造個人體驗。今次的重點是加強與智能家居產品連結，透過HomeKit，用戶叫「Hey Siri」，可以開燈與窗簾。此外，新推出的廣播功能下，HomePod Mini可以與全屋的蘋果裝置連接，配合 iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 及 CarPlay 使用，用戶可更方便地在家中與其他家庭成員聯繫。

產品發布會已於14日凌晨一時舉行，可於YouTube等重溫。

責任編輯：周俊霖、張寶燕