【iPhone 12】蘋果發布會4大產品預測　iPhone 12之外HomePod Mini亦值得留意

▲ 全城關注蘋果發布會 iPhone 12之外有哪些看點？

蘋果（Apple）將於香港時間14日凌晨1時舉行名為「Hi, Speed」的網上發布會，總結各方爆料達人的消息，今次發布會如無意外將會是以4機型的iPhone 12掛帥，但除此之外，到底蘋果還會推出哪些新品，以及有沒有教人意外的「One More Thing」，仍然值得叫果粉期待。

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4款iPhone 12

預計iPhone 12系列將會推出4機型、3尺寸。iPhone 12 mini為5.4吋屏幕、iPhone 12與為iPhone 12 Pro為6.1吋，最大為iPhone 12 Pro Max的6.7吋。

綜合消息，4款iPhone 12都會支援5G網絡，兩款平價機會會搭載雙主鏡頭，兩款高階款則搭載三主鏡頭。4款iPhone 12新機發售日程預料會不同，有傳言指，兩款6.1吋的iPhone 12與iPhone 12 Pro 預料本週五開放預購，並將於下週五（23日）正式上市。而餘下兩部要待11月才陸續預購、上市。

HomePod mini

繼年多之前Apple推出家用智能音響HomePod，今次發布會將會推出低價款HomePod mini，尺寸為 3.3 吋，定價預料為99美元。這個價位與體積如果屬實，相信較有助打入一般用家市場，與Amazon、Google等的產品競爭。

順帶一提，Twitter爆料達人Jon Prosser日前透露，HomePod mini將會是相當重要的產品，它將會配備超寬頻技術（UWB）的U1晶片，可望成為家中的基站，連接各種蘋果裝置產品，以及其他智能家居裝置。

無線充電技術Magsafe

蘋果一直在研發無線充電器技術，一度盛傳會推出可同時為數款裝置充電的AirPower無線充電盤，過去數月曾有消息指產品可能在今年底推出。據最新的消息指出，今次發布會將不會推出AirPower，但會於發布會發表新的無線充電技術Magsafe，並推出 3 款配件，包含Magsafe的磁吸式保護套，以及兩款無線充電器。Magsafe的磁吸插頭技術，可以保護裝置與電線，以前曾在Mac電腦出現。

其他產品

發布會前數星期，外界亦一度傳出多項可能在發布會推出的消息，包括耳機AirPods Studio、藍牙追蹤器AirTags、新版本的Apple TV。按最新的爆料消息來看，這些產品在發布會亮相的機會較低，但亦難料今次iPhone發布會會否留有一手，甚至推出其他令人驚喜的One More Thing？

產品發布會將於14日凌晨一時舉行，可於蘋果官網、YouTube等觀看。

責任編輯：周俊霖、張寶燕