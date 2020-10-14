【iPhone 12】蘋果發布多項新產品　4款iPhone 12定價699美元起　HomePod mini連接智能家居

▲ 全城關注蘋果發布會 iPhone 12之外有哪些看點？

蘋果（Apple）將於香港時間14日凌晨1時舉行名為「Hi, Speed」的網上發布會。發布會開始，首先打頭陣的是HomePod Mini。

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HomePod mini

▲ HomePod Mini

繼年多之前Apple推出家用智能音響HomePod，今次發布會推出低價款HomePod mini，定價為99美元（約767港元），將於11月6日開始預售。低定價相信較有助打入一般用家市場，與Amazon、Google等的產品競爭。

發布會介紹，HomePod Mini將會支援多種音樂應用，用戶透過Siri可以詢問個人行程、天氣。可以認識不同用戶的聲音，製造個人體驗。今次的重點是加強與智能家居產品連結，透過HomeKit，用戶叫「Hey Siri」，可以開燈與窗簾。此外，HomePod Mini可以與全屋的蘋果裝置連接，用戶可更方便地與其他家庭成員聯繫。

4款iPhone 12

發布會兩款iPhone 12系列，iPhone 12（定價799美元起）與iPhone 12 mini（定價699美元起），分別為6.1吋與5.4吋屏幕，兩款手機都採用最新的A14 Bionic處理器，支援5G網絡。

▲ iPhone 12定價

▲ iPhone 12基本配置

發布會其後介紹高檔版的iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max，採用Super Retina XDR屏幕，同樣支援5G與A14 Bionic，鏡頭升級為3鏡頭。值得一提的是，iPhone 12 Pro增設光達掃瞄器（LiDAR），可以加強AR體驗、加強拍攝的自動對焦功能與夜間拍攝表現。

無線充電技術MagSafe

發布會介紹新的無線充電技術MagSafe，蘋果表示將會大幅改善充電體驗，並推出多款配件，包含Magsafe的磁吸式保護套，以及兩款無線充電器。

產品發布會於14日凌晨一時舉行，可於蘋果官網、YouTube等觀看。

責任編輯：周俊霖、張寶燕