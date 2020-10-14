【iPhone 12 】新iPhone本周五起接受預定　傳組裝廠十一假期趕工生產

新款iPhone 12 系列周三（14日）凌晨發布4款新手機，當中iPhone 12 與iPhone 12 Pro於本周五（16日）開始預訂，最早則於下周五（23日）發售；iPhone 12 Mini與iPhone 12 Pro Max則於下月6日起接受預訂，並定於下月13日起發售。為了盡快出貨，根據《日經新聞》引述消息人士報道，在中秋節與國慶黃金周假期期間，iPhone兩間主要組裝商富士康（Foxconn）及和碩（Pegatron）全速生產新款iPhone。

富士康回應稱，內地工廠員工在假期間與加班工作的安排完全是自願的，而且遵守所有法律和規定。受疫情衝擊，蘋果供應鏈受影響，今年新iPhone的首批生產在9月中旬左右展開，直到本月初才開始大量生產。

富士康、和碩及緯創（Wistron）是iPhone的三大要組裝商，富士康佔比約六成，和碩約三成，緯創最少約5%。目前蘋果公司的兩個主要生產基地皆位於中國，分別是富士康河南鄭州工廠和深圳龍華工廠。不過受中美貿易戰影響，蘋果供應鏈正積極布局印度，今年早前傳出消息，富士康將在印度Chennai地區設廠，減少對中國依賴。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男