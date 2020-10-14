【緣份到了@iM網欄】生活是一面鏡子 思維方式決定心境

從前，有一個老太太，因整天坐在路口哭，被稱為「哭婆婆」。

一天，一位禪師路過，問婆婆為何哭哭啼啼？

老太太告訴禪師．她有兩個女兒，一個嫁給了賣傘的人家，一個嫁給了賣鞋的人家。

天晴時，她想起了賣傘的女兒，想到傘賣不出去，傷心而哭；下雨天時，她又想起賣鞋的女兒，想到鞋一定不好賣，也傷心落淚。無論天晴下雨，她總是在哭。

禪師聽罷說：「下雨時，你要想，賣傘的女兒生意好；天晴時，你要想，賣鞋的女兒賣得多，你就不會哭了。」

禪師一番話，使老太太頓悟。從此，街頭只見一個樂呵呵的「笑婆婆」。

婆婆在禪師的啟發下，思維方式改變，看到晴天對賣鞋女兒、雨天對賣傘女兒的好處，由悲轉喜。

這是一個很平淡的故事，但平淡中寓意深刻。對於同一件事，由於思維方式不一樣，結局大不相同。其實，一件事情是好是壞，關鍵在於自己的思維和看問題的角度。

「哭婆婆」之所以整天哭，是因為她為晴天賣不出傘、雨天賣不出鞋的女兒而憂傷；後來又變成了「笑婆婆」，是因為她在禪師的啟發下思維方式有了改變，看到晴天對賣鞋女兒、雨天對賣傘女兒的好處，由悲轉喜。

同樣一件事，由於思維方式不一樣，結局大不相同。

性格豁達的人看問題，不論遇到甚麼好事、壞事或艱難、挫折，心裡總會充滿陽光，始終能有一個平和的心態、快樂的心情；相反，習慣以消極、憂怨的思維方法看問題的人，遇事往往「鑽牛角尖」，解脫不出來，結果自尋出無盡的煩惱和不快，到頭來只能為自己編織痛苦的人生。

人生不如意事十之八九，一枚硬幣通常都有正反兩面。通常情況是，你看到了硬幣的正面，卻忽視了硬幣的背面，你感受到了烏雲的壓力，卻忘記了雲開霧散的快樂。

緊張忙碌的生活，使得很多人的臉上久已不見了笑容。每個人都會承受著或大或小的壓力，可天下釋解壓力的靈丹妙藥恰恰就在於常有一顆歡喜心。

生活是一面鏡子，你對它笑，它就對你笑；你對它哭，它就對你哭。如果我們有著快樂的思想，我們就會快樂；如果我們有著悽慘的思想，我們就會悽慘。

生活是美好的，但有時又是不完美的。面對不完美，我們完全可以完美自己的心態，努力做個「笑婆婆」、「笑公公」，不做「哭婆婆」、「哭公公」。

作者_旺秋（賴櫻華）簡介： 學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

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