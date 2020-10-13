【螞蟻IPO】螞蟻集團傳受中證監調查上市或延遲 螞蟻：沒有預設時間表（第二版）

▲ 路透社報道，中國證監部門正對螞蟻集團進行調查，涉嫌潛在利益衝突，或推遲螞蟻上市獲批。

支付寶母企、阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團據報正受中國證監部門調查，涉嫌潛在利益衝突，支付寶早前獨家分銷中國5家基金公司的螞蟻集團IPO戰略配售基金曾引起爭議，螞蟻集團的上市批准或因此延遲。

螞蟻集團發言人回應本網查詢表示，螞蟻的上市流程正在兩地有序推進，沒有預設的時間表，任何關於時間表的猜測都沒有事實依據。

路透社引述消息人士報道，螞蟻集團旗下支付寶為早前5隻投資螞蟻上市基金的獨家第三方銷售渠道，中國證監會正審視其在當中扮演的角色。

螞蟻集團招股書重點一覽

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

5隻螞蟻集團A股戰略配售基金在內地熱銷，詳情請按【下一頁】

報道又指，支付寶獨家分銷安排邊緣化銀行及券商，而銀行及券商為傳統散戶投資者認購基金的渠道，5隻基金在9月底推出以來，已獲得超過1000萬投資者認購。

知情人士表示，調查不太可能使螞蟻集團IPO終止，但最終結果存在不確定性。中國證監會推遲批准螞蟻A股上市，也迫使螞蟻集團推遲其在香港的上市聆訊。不過，知情人士稱螞蟻仍計劃在未來數日尋求通過港交所 （00388） 上市聆訊。

根據早前報道，螞蟻集團中港A+H上市預計集資350億美元（約2700億港元），有望成為全球歷來最大規模IPO，估值或高達2,500億美元（約1.9萬億港元）。

（第二版更新螞蟻集團回應）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

更多【螞蟻IPO】相關文章

相關文章：

【螞蟻IPO】螞蟻集團傳尋求A港兩地同日定價及掛牌 定價後T+6上市

【螞蟻IPO】螞蟻集團港IPO傳港券商備逾百億孖展資金 准投資者20倍槓桿認購

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口 https：//bit.ly/33SNrgW

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳健婷