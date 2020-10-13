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【港股追蹤】國慶假期利好電商平台銷售 阿里巴巴勢破頂

股樓投資 18:19 2020/10/13

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港股今日因颱風關係全日停市，投資者亦可趁難得的空閒分析各類型股份的最新動態。其中新經濟股龍頭阿里巴巴（09988），旗下電商平台受惠剛過去的國慶黃金周長假期，成交額顯著增長，加上大行繼續發表研究報告，睇好股份前景，周一（12日）高見293元的上市新高，收市報292元，相信突破300元大關只是時間問題。

據天貓國際數據顯示，今年10月1日至7日期間，天貓國際平台成交額按年大增79%。當中，「4小時飛行圈」（即從內地出發的飛行時間不多於4小時的旅遊目的地）商品，仍然是消費者購買首選。日本、泰國、南韓及馬來西亞等國家的商品增長最顯著。

期內日本、南韓及泰國進口產品在天貓國際平台的銷售，分別按年大增近1.1倍，1倍，及69%；天貓國際海外直購成交額按年更急升4.3倍。

【港股追蹤】銷售增長未停步 續吼龍頭發展商，詳情請按見下頁

野村最新報告指，預期公司2021財年第二財季盈利與市場預期一致，綜合EBITA按年增長24%，至398億元人民幣；核心業務EBITA則按年上升21%至465億元人民幣，整體收入預計按年增長29%，至1,540億元人民幣，略低於市場預期的1,570億元人民幣。

該行認為，公司很有可能維持對三、四綫城市電商市場的投資，或會對內地電商業務盈利能力構成壓力，拖低2021至2022財年的內地電商業務EBITA利潤率，對公司2021財年每股盈利預測維持不變，給予「買入」投資評級，目標價則由309美元，上調至353美元（折合港股約343元）

麥格理雖然降低對股份的目標價，但仍然是對阿里睇得較牛的大行之一。該行將公司商品交易額（GMV）增長預測由按年上升23%，降至20%，以反映客戶管理收入及佣金方面的比率。

此外，該行認為集團新零售方面收入或出現跌勢，加上早前對該業務的增長估算太高，相信本地服務包括餓了麼等收入按年升幅，或降至12%。故將股份目標價由403元，輕微降至391元，維持「跑贏大市」評級。

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記者：葉志偉

 

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