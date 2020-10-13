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【延長限聚令】周五起延長7日 社交距離措施有效至10月22日

理財智慧 19:06 2020/10/13

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政府周二（13號）宣布，繼續實行現有的社交距離措施，，由本周五（16號）零時起生效，為期7日，直至本月22日。相關措施包括食肆堂食時間維持至晚上11時59分，並維持4人一枱；酒吧及夜店維持限2人一枱、維持4人聚集上限以及在公眾地方和公共交通工具須佩戴口罩。

【新冠肺炎】袁國勇團隊證抗潰瘍藥物　可抑新冠病毒數量：【下一頁

食環署發言人指，本地確診個案在過去一周持續上升，當中涉及多宗源頭不明的確診個案，反映社區仍存在隠形傳播鏈，極有機會出現反彈，情況令人擔憂。加上， 市民經多月的抗疫生活後，出現不同程度的抗疫疲勞，抗疫意識亦有所鬆懈，或有機會令疫情在極短時間內急劇惡化，令本地第四波疫情提早出現。

【新冠肺炎】袁國勇警告 第四波疫情將較第三波嚴重：【下一頁

他續指，若疫情再次在社區內爆發時，政府將別無選擇地需要大幅收嫛防疫措施，以保障市民大眾的健康。

 

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責任編輯：潘曉豐

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