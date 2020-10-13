【2020稅貸戰】恒生延長網上免息分期交稅 手續費最低100元

▲ 恒生延長網上免息分期交稅計劃

打工仔開始收到綠色炸彈，銀行的稅務貸款攻勢陸續有來，除了延長低息優惠的限期外，亦有另闢戰線，以信用卡交稅有新玩法，例如幫親朋戚友作分期交税可免息，只收手續費，由百元起。恒生 （00011） 最近提醒客戶，已延長網上免息交稅分期計劃的優惠，截止日期至今年11月30日，做法是以信用卡於eBanking網上繳費服務，交稅後可立即申請分期，申請者須於稅款結帳後，至月結單到期繳款後9個工作天前致電申請。

而一筆過定額手續費最低100元，可把稅項以半年或12個月分期繳付，卡主又可繳付個人或第3者稅款。

以信用卡交稅 擁4大着數

市面上銀行利誘打工仔以信用卡交稅，主要有4大着數︰以現金回贈；又或藉簽帳獎賞回贈；以至回贈飛行里數；甚至免息分期，變相延遲交稅等。

不過，借貸者須緊盯附帶條件，如恒生要求交稅金額最少3,000元，以每項交易計算，上限為25萬元。

申請人還須注意，攤長還款的手續費動輒倍增，如每項逾廿萬元交税額，以半年分期計，手續費2,300元，要是以12個月分期，一筆過費用為4,500元。

至於新一年度的稅務貸款，暫只有3間銀行已公布税貸，包括花旗及建行亞洲，當中以大新銀行 （02356） 的1.38厘為全城最低。

大新推稅貸計劃，最低息率1.38厘，詳情看【下一頁】

銀行推出稅務貸款息率詳情，可看下圖

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至於恒生去年的稅貸息最低是2.28厘，息率為去年的中游水平。究竟消費者以分期交稅免息，但須繳手續費較划算，抑或索性借稅貸更抵，精明族或要審視一己的財務狀況再計。

而「慳家族」欲想了解恒生信用卡免息「簽帳及消費分期 — 一筆過手續費」計劃（網上交稅）的條款及細則，詳列5大要點，包括︰

（1） 只有恒生信用卡主卡會員方可申請免息「網上交税分期 — 一筆過手續費」計劃。網上交稅分期計劃不適用於附屬卡、人民幣信用卡、公司卡、商務卡、e-shopping萬事達卡、消費卡、美元Visa金卡及專享卡；

（2） 會員需於今年6月1日至2020年11月30日優惠期申請網上交稅分期計劃；

（3） 網上交稅分期計劃只適用於以信用卡透過恒生個人e-Banking網上繳費服務繳付個人或第三者之稅項。會員需於網上繳交稅項誌帳之信用卡月結單到期繳款日9個工作天前，申請網上交稅分期計劃。會員可為每一次網上繳交稅項獨立申請一次網上交稅分期計劃，申請次數不限；

（4） 如會員於遞交網上交稅分期計劃申請後取消，或更改其預設繳付日期或金額，該行有機會無法處理而取消網上交稅分期計劃申請；

（5） 每項網上交稅分期計劃均須繳付一次性手續費，最低總額須為3,000元或以上 。

每一次網上繳交稅項可獨立申請一次網上交稅分期計劃，申請次數不限。

留意兩大情況 免息分期交稅將被DQ

最後，提醒消費者，兩大類情況申請人會被「DQ」拒絕︰

（1） 每次申請網上交稅分期計劃金額少於3,000元，或多於25萬；

（2）或戶口內帳項已逾期還款或超逾可用信用額，而銀行有權接納或拒絕任何申請，而毋須給予解釋。

此外，會員每月於到期繳款日或以前，全部清還信用卡戶口結單所訂明總結欠，毋須繳付任何財務費用。相反，倘未能每月於到期繳款還錢，需付財務費用。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪