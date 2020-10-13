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【俄羅斯疫情】確診及死亡再破頂 俄方拒絕外界質疑疫苗

環球社會熱點 18:12 2020/10/13

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俄羅斯搶註全球第一款新冠疫苗，並於9月起逐步供應接種，但未能阻止國內新冠肺炎疫情蔓延。俄羅斯自8月底以來再趨嚴重，單日確診和死亡病例均再次破頂。面對外國對俄羅斯疫苗的質疑，支持研發該款新冠疫苗的俄羅斯主權基金主席反駁，有關質疑是不道德。

【俄羅斯疫情】搶註疫苗未阻疫情 單日確診1.2萬宗創新高【下一頁】

【俄羅斯疫苗】第2款疫苗料10月中獲批 再做第3期試驗【下一頁】

俄羅斯周二錄得13,868宗確診，打破周日（11日）紀錄的13,634宗，為俄羅斯爆發疫情以來的新高，累計逾132萬宗；死亡病例也創單日新高的224宗，累計增至22,966宗。

俄羅斯疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）上月開始逐步投入應用，但疫情卻再趨嚴重，令外界愈加質疑俄羅斯疫苗效用。但俄羅斯主權基金主席德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）拒絕接納有關質疑。

德米特里耶夫形容，針對「史普尼克5號」的質疑，是不健康、不道德和沒有建設性。他重申，他們在疫苗事宜上是完全透明和開放，批評部分西方國家對俄羅斯疫苗作出非常負面的陳述，令人感到沮喪。

【新冠疫苗】英國：中俄散播疫苗假消息 破壞西方團結【下一頁】

【俄羅斯疫苗】普京送大禮 免費向聯合國職員提供疫苗【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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