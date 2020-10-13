【環球低息】經絡：建議全面取消按揭壓測 　好事定壞事？ 

疫情肆虐，影響全球經濟，各國央行因此放水，令環球投資市場漸見起色，而本地樓價最近亦見底回升。雖然疫情肆虐期間，樓價曾跌，惟跌幅輕微，要買樓置業其實不易，即使有足夠首期，也難通過壓力測試。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，為進一步重啟換樓鏈運作，建議政府放寬1,000萬至2,000萬以下物業的按揭保險成數，由上限五成增至七成，並全面取消壓測。

【置業指南】按揭借九成 儲夠首期就上車？ 可能隨時要撻訂【下一頁】

曹德明解釋說，全球低息環境持續，美國聯儲局更暗示至2023年前不會加息，在全球「零息時代」的大環境下，加息三厘的壓力測試大有調整空間，故呼籲政府應取消或降低壓力測試基準，降低置業門檻，以增加買家入市或換樓的機會。

他舉例說，據金管局規定，1,000萬元或以上的物業，最高只能承造五成按揭，以1,500萬元單位為例，按現時規定，最多只可借五成，即首期要750萬元，假如放寬按揭成數至七成，首期即降至450萬元，惟每月供款因而增加。假設分30年還，利率1.65%計，每月供款則由26,427元，增至36,998元，而壓力測試的入息要求，更由70,974元，增至99,363元。不過，若真的全面取消壓測，則再無相關收入要求，令更多人能夠購買。

【置業指南】環球利息低企 買樓收租好吸引？【下一頁】

事實上，按揭測試的原意是確保按揭申請人面對未來按息回升時，仍有一定負擔能力，但代價是，若月入不夠，即使有足夠首期，也無法取得按揭。雖然取消壓測，可令更多人置業，惟經濟前景未明，除了香港，英國銀行也收緊按揭，冀做好風險管理，以免按揭申請人日後無法還款。

【BNO移民買樓】巴克萊突然收緊按揭 買樓隨時要撻訂【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機