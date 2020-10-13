【營銷智慧@iM網欄】非單靠Facebook廣告設定 推銷線上課程另有乾坤

過往數篇專欄，筆者解解釋了製作線上課程的方法，接下來便談一談銷售技巧。線上營銷與傳統營銷之別在於精準，但很多人誤以為推銷線上課程時，只要懂得如何設定Facebook廣告便能精準放送。但其實社交平台廣告只是銷售策略的一環，而且它不是萬能，關鍵時刻還需課程框架搭救。

昨天，我和一位線上課程導師談天。他的課程主要是教微信推廣，或者以小紅書、抖音等港人不熟悉、但內地很受歡迎的平台推廣。他之所以對此有研究，是因為他在十年前已到內地從事科技相關工作，及後進軍電商行業也取得不錯的成績，故他對線上推廣十分熟悉。

他現時的製作課程都是圍繞如何利用微信，將生意做好，但問題就來了。由於香港較少人用微信推廣生意，所以在Facebook進行受眾設定時，根本就找不到「喜歡使用微信推廣的中小企老闆」。即使退後一步，進行設定廣告時，瞄準平時會看內地網頁、內容的人，也不能解決問題，因為不是他喜歡看簡體字就會到內地做生意。這時候你便不能百分百依賴Facebook。

在Facebook設定層面上，其實頂多只能找到中小企老闆，而全港三十萬家中小企中，到底有多少回內地發展，實乃未知之數。在這情況下，我們也會繼續瞄準中小企老闆，但會先製作基礎課程，令學生知道原來課程內容其實離他很近。在這基礎課程中，導師要告訴香港中小企回內地發展的好處，以及利用微信、小紅書推廣的紅處，令中小企明白課程對他到底有何作用，整個過程如同兩層漏斗般，篩選出最合適的受眾。

然而，並非每種教學內容也要用到這種技巧，很多熱門課程如Facebook營銷、投資，又或者普通如英文、日文課程等，學生報讀時往往已清楚自己的目的，這時候你便再另開一節基礎課程告訴他學懂英文、日文的好處。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。



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欄名 : 營銷智慧