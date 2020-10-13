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【方圓公關人生@iM網欄】公關何價？Tesla解散公關團隊的啟示

名人薈萃 18:02 2020/10/13

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美國科技/汽車巨擘Tesla上周傳出旗下公關團隊已經解散，許多外國媒體表示對公司的提問或查詢都沒回應，某程度上引證了以上消息，那如何有效地獲取企業的官方或權威資訊呢？瀏覽Elon Musk接近4,000萬粉絲的的Twitter帳戶可能是目前唯一辦法。

Tesla這個破格的棄用公關手段，是高難度動作而且難以仿效，首先屬於新世代的Tesla與傳統傳媒一直不咬弦，傳媒輿論根本難以掌控，負面新聞亦不可能杜絕，所以索性讓老闆自己以「 超級富豪界KOL」身分面對傳媒，自己代言，公關團隊化整為零，在老闆的巨大身影後存在，省時省錢省力兼容易處理得多。Tesla股價從2019年10月低位50美元不斷創新高至今年8月份498美元，股價表現強勁，老闆固然心雄，也可能覺得毋需依賴傳媒；而TESLA賣車又提倡不依賴經銷商的直接銷售策略，簡單直接的風格使然，不想跟傳媒糾纏屬正常，邏輯上亦合情理，但放諸其他企業，可以不用公關嗎？

當然，很多企業即使想以一己「魅力」應對傳媒關係也不是易事，而更常見情況是，企業一般不懂如何處理媒體關係，更遑論危機公關，於是無論是高管說錯話、披露出問題、抑或是傳出醜聞，統統只懂「冷處理」，希望待事件淡化當沒事發生，而財大的更不消說，通常不會太介意傳媒的負面報導，也介意不到，過往不少藍籌公司喜歡與媒體打交道建立關係，現時已變得稀罕。現實上，公關的確經常性被忽視，但一出事就很難挽救了。

毫無疑問，COVID-19 出現後，企業活動停滯，公關市場亦難獨善其身，市場推廣及公關服務收入減少，但這不代表公關這角色可有可無，事實上公關的重要性沒一刻減低過。COVID-19曝露並加劇企業的營運弱點以至與傳媒及投資者的關係漏洞，但企業總要與市場持份者溝通，重視關係及企業策略，藉着受眾審視企業本身，成就良好有效的企業管治並獲公平估值，公關服務與職能仍然非常重要，當然在資訊泛濫的互聯網科技時代，部份傳統的公關服務已經眨值，要與時變革，讓市場認同其專業與功能，行業才不會被邊緣化。

作者_周子龍簡介：

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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撰文 : 周子龍

欄名 : 方圓公關人生

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銷售 美國 Tesla

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