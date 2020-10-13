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【阿里巴巴】股價再創新高　麥格里維持「跑贏大市」評級

股樓投資 18:20 2020/10/13

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阿里巴巴（09988）近日股價造好，周一（13日）再創上市新高，一度升至293元，距離300元大關又近了一步。股價表現佳，市場預期公司業績也不會令人望。麥格理就發表研究報告指，了解到阿里巴巴近期業務及截至9月份季度的業績展望，預期季節性因素將帶動整體盈利走勢。

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此外，監於疫情下消費者更審慎，加上季節性推廣等，估計消費者在截至6月底及12月底的季度消費將較多，但截至9月份季度消費則會暫緩。麥格里維持阿里巴巴「跑贏大市」評級，惟目標價則由403元降至391元。

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麥格里又將阿里巴巴的商品交易額（GMV）增長預測由23%減至20%，以反映客戶管理收入及佣金方面的比率，但估計受GMV組合轉向新鮮產品的帶動，料抽成將維持平穩。該行認為阿里巴巴新零售方面的收入或現跌勢，早前對新零售方面的增長估算亦太高，現時相信本地服務包括餓了麼等收入增長或降至12%。

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記者：張以正

阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 香港股票

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