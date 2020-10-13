【阿里巴巴】股價再創新高　麥格里維持「跑贏大市」評級

阿里巴巴（09988）近日股價造好，周一（13日）再創上市新高，一度升至293元，距離300元大關又近了一步。股價表現佳，市場預期公司業績也不會令人望。麥格理就發表研究報告指，了解到阿里巴巴近期業務及截至9月份季度的業績展望，預期季節性因素將帶動整體盈利走勢。

螞蟻招股萬眾期待 教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

此外，監於疫情下消費者更審慎，加上季節性推廣等，估計消費者在截至6月底及12月底的季度消費將較多，但截至9月份季度消費則會暫緩。麥格里維持阿里巴巴「跑贏大市」評級，惟目標價則由403元降至391元。

螞蟻集團上市聆訊尚未進行 上市路將波折重重？，想知詳情請按：【下一頁】

麥格里又將阿里巴巴的商品交易額（GMV）增長預測由23%減至20%，以反映客戶管理收入及佣金方面的比率，但估計受GMV組合轉向新鮮產品的帶動，料抽成將維持平穩。該行認為阿里巴巴新零售方面的收入或現跌勢，早前對新零售方面的增長估算亦太高，現時相信本地服務包括餓了麼等收入增長或降至12%。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正