【每日焦點】全球超過100萬部設備受感染　香港第3季勒索軟體攻擊增27%

▲ 近日微軟（Microsoft）的Defender團隊聯手多間網絡公司，成功切斷TrickBot惡意軟件殭屍網絡。網絡安全解決方案供應商CheckPoint指出，Trickbot影響香港機構的比例最高，佔10.64%。

網絡攻擊和惡意軟件的威脅不斷，近日微軟（Microsoft）的Defender團隊聯手多間網絡公司，成功切斷TrickBot惡意軟件殭屍網絡。惟據安全研究人員表示，TrickBot殭屍網絡感染全球超過100萬部電腦，其中部份物聯網（IoT）設備系統同樣受到感染。

目前全球互聯網服務供應商（ISP），及電腦網絡危機處理中心（CERT）正通知有關的設備用戶。而Trickbot的僵屍網絡運營者無法再發起新的感染攻擊，或激活勒索軟件。

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此外，網絡安全解決方案供應商CheckPoint發布最新9月份網絡威脅指數，發現本年第3季度本地勒索軟體的攻擊數量，對比上一季增加27%。在過去3個月，全球勒索軟件攻擊的日均數量暴增50%，受勒索軟件影響的全球醫療保健企業的比例幾乎翻倍，成為美國首位受攻擊最多的行業。

研究數據指出，Emotet成為頭號惡意軟件、攻擊量居於全球首位，在今年9月份影響全球13.76%機構，以及5.91%香港機構。而Trickbot影響香港機構的比例最高，佔10.64%。

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責任編輯：張寶燕